Gardās rudens avenes - triki, lai raža būtu pat četrreiz lielāka
Rudens avenes ir lieliskas, jo tās ir ļoti ražīgas, viegli kopjamas, un ogās gandrīz nemaz nav tārpu. Ogas ir gardas, saldas skaistas. Tās tāpat kā vasaras avenes var ēst svaigas, likt desertos un vārīt ievārījumos.
Vēlams aveņu stādījumus veidot vietā, kur vējam ir iespēja ieskrieties un žāvēt stādus, jo lieks mitrums nepatīk ne pašiem avenājiem, ne ogām – tās sapelē. Ir vērts padomāt par audzēšanas tuneļiem, kas palīdz pat vairākas reizes palielināt aveņu ražu.
Sagatavo dobi, kurā augsne vismaz pāris gadu iepriekš ir ielabota ar zaļmēslojumu. Avenājus stādi 60 cm attāluma citu no cita. Pavasarī mēslo ar slāpekli saturošu mēslojumu, sezonas laikā ik pa laikam dod komplekso mēslojumu. Vislabāk rudens avenēm mēslojumu dot caur lapām.
Aveņu stādījumus vēlams mulčēt. Vislabāk der kūdra, salmaini kūtsmēsli vai arī ļoti rupja šķelda.
Oktobra vidū, kad avenāji noražojuši, tos apgriez, atstājot pavisam īsus stumbenīšus. Ja šis darbs nav paveikts rudenī, avenājus vari griezt arī agri pavasarī. Ja avenājus vispār neapgriezīsi, tie ražos, bet slikti.
Iestādi kādu no šīm šķirnēm!
‘Polana’. Krūms veido daudz un stāvus dzinumus. Ogas tumši sarkanas, koniskas, garšīgas. Šo šķirni bieži izmanto lielražošanā.
‘Polonez’. Ogas koniskas, lielas, saldas. Šķirnee ir r lieliska izturība pret slimībām.
‘Delniwa’. Ogas skaistas, lielas, stingras. Ieteicama audzēšanai tuneļos.
‘Polka’. Šīs šķirnes ogas nav izturīgas, tāpēc grūti transportējamas, toties saldas, gardas un koši sarkanas.
‘Marcela’. Ogas stingras, lieliski der transportēšanai. Krūmam daudz dzeloņu, tāpēc, novācot ogas, jāvelk cimdi.