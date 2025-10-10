Ja apkārtējā telpa ir sakārtota, arī dzīve šķiet sakārtotāka, uzskata Kristīne Virsnīte
Lai gan virtuve ir viņas vīra teritorija, TV personība Kristīne Virsnīte uzsver, ka jebkurā telpā – tieši tāpat kā virtuvē – tīrība palīdz noklusināt trokšņus, kas iezagušies domās, tādēļ dzīve šķiet sakārtotāka un mazāk haotiska. Kopā ar interjera dizaineru viņa dalās ar universāliem padomiem, kā gādāt par kārtību un harmoniju jebkurā virtuvē.
Tīra virtuve nomierina, nodrošina papildu ērtības un vienkārši sniedz prieku ar savu kārtību. Mājokļa organizēšana var kļūt par patīkamu ikdienas sastāvdaļu, ja tiek izmantoti piemēroti uzglabāšanas risinājumi.
Dalīti pienākumi
Mājās pienākumi dabiski ir sadalīti starp Kristīni un viņas vīru. "Viņš labāk saprot, kas darāms virtuvē un ēst gatavošana viņam izdodas dabiski labi - viņu tā aizrauj," stāsta Kristīne. Lai gan ierasti viņas vīrs pēc ēst gatavošanas sakopj virtuvi, pēdējā laikā šis ir kļuvis par viņas pienākumu. "Lai gan esmu atbildīga par visām citām mūsu mājokļa istabām, es to daru, jo tas vienkārši ir jāizdara – es īpaši nedomāju par to, vai man patīk vai nepatīk," viņa atzīst. Taču organizēšanas darbi ir kļuvuši par daļu no viņas ikdienas, un, ja pietiek laika, reizēm virtuves skapīšu pārkārtošana izvēršas par patīkamu nodarbi. "Virtuves skapīšu pārkārtošana ir laikietilpīgs uzdevums, taču man tas patīk, jo vienlaikus varu noklausīties kādu ilgāku raidierakstu," piebilst Kristīne.
Tomēr ir viens uzdevums, kuru Kristīnei nepatīk darīt. "Man patiešām nepatīk tīrīt un kārtot ledusskapi, taču nevaru paskaidrot, kādēļ," viņa saka. Par laimi viņas ģimene palīdz, jo ikdienā gādā par kārtību ledusskapī. "Kārtīgs ledusskapis palīdz nepirkt produktus, kas jau ir mājās, un tas arī palīdz samazināt pārtikas atkritumus," viņa uzsver.
Mazi ieradumi, kas atvieglos ikdienu
Kārtības ieviešana virtuvēs Latvijā ir izaicinājumiem pilna – trešdaļa Latvijas iedzīvotāju drīzāk nav apmierināti ar savas virtuves izkārtojumu, mēbeļu kvalitāti vai telpas funkcionalitāti. IKEA Interjera dizaina nodaļas vadītājs Darjus Rimkus piekrīt, ka mazas, ikdienišķas izvēles var radīt lielas pārmaiņas. Viņš norāda, ka, piemēram, pārtikas glabāšanas kārbas ne tikai palīdz uzglabāt, bet arī sekot līdzi tam, kas ir mājās un kad ir pienācis laiks atjaunot krājumus.
"Virtuves atvilktnēs īpaši noderīgas ir uzglabāšanas kārbas ar caurspīdīgiem vākiem – to saturu var saskatīt nekavējoties. Ar dažiem citiem aksesuāriem, piemēram, atvilktņu sadalītājiem, ir vieglāk grupēt lietas. Izvietošanai plauktos, garas un šauras kārbas būs praktiskākas. Tās ļaus pilnībā izmantot vertikālo telpu, tādēļ netiks zaudēta telpa un pietiks vietas vairāk produktiem. Kārbas ar bambusa vāku ir lieliski piemērotas sausiem produktiem un tās var izvietot vienu virs otras. Turklāt videi draudzīgos vākus var izmantot arī kā servēšanas paliktņus," saka interjera dizainers.
Viņš piebilst, ka vēl viena lieliska izvēle ir caurspīdīgas pārtikas kārbas. Atkarībā no pielietojuma var izvēlēties dažādu veidu vākus: silikona vāki saglabā siltumu un rada vakuumu, tādējādi palīdzot pārtiku ilgāk saglabāt svaigu. Kārbas ar vākiem var droši izmantot mikroviļņu krāsnī, cepeškrāsnī un pat saldētavā – tās ir lieliski piemērotas ēdienu uzglabāšanai. Kārbas ar hermētisku vāku var izmantot, lai maltīti ērti paņemtu līdzi uz darbu.
Ne vienmēr risinājums ir vairāk plauktu
Kad skapīši un atvilktnes ir sakārtotas, atrast nepieciešamo kļūst vieglāk. Sākumā Kristīne domājusi, ka kārtību virtuvē nodrošināt varētu ar papildu plauktu. Taču viņa norāda, ka vajadzība pēc papildu vietas ātri zūd, ja telpa ir sakārtota un tajā tiek uzturēta kārtība. "Man patiešām patīk trauki – skaisti šķīvji un glāzes –, taču labāk ir sašķirot esošos, atteikties no nelietotajiem traukiem, un tad nebūs sajūtas, ka ir vajadzīgs vēl viens plaukts," viņa skaidro.
Ja arī pēc tam, kad ir pārskatītas lietas, kuras paturēt un no kurām atteikties, vietas trūkums telpā joprojām ir problēma, D. Rimkus iesaka izmantot aksesuārus par pieejamu cenu, piemēram, atvilktņu sadalītājus, kastes un kārbas, kas var daudz ko mainīt.
"Katliem un pannām ir vajadzīgs gudrs glabāšanas risinājums. Dziļas atvilktnes, pielāgojami atdalītāji vai pannu organizatori ļauj tās uzglabāt stāvus un izvairīties no smagnējas kaudzes efekta. Vākus var novietot statīvā vai piestiprināt skapīša durvju iekšpusē. Tā katram katlam un pannai ir sava vieta un to var ātri un vienkārši paņemt," iesaka Rimkus.
Gadījumā, ja atvilktnēs vai plauktos vairs fiziski nav vietas, vēl viena iespēja ir izmantot piestiprināmus plauktus vai grozus. Šis ātrais un vienkāršais risinājums rada papildu vietu bez urbšanas. Piemēram, piestiprināmu plauktu var vienkārši piestiprināt zem sienas skapja vai plaukta, lai vīna glāzes būtu viegli pieejamas. Savukārt piestiprināmu grozu var izmantot zem plaukta salvešu vai virtuves dvieļu uzglabāšanai.