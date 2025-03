Kas jāzina par burvju sūkli, ko savā virtuvē vēlas katra saimniece

Pēc lietošanas sūkli izskalo un izžāvē. Lai izvairītos no deformācijas, necenties to pārāk stipri izspiest un izgriezt. Uzglabā plauktiņā, kur to neapspīd saules stari, jo ultravioletais starojums mazina sūkļa elastību. Jo vairāk ar sūkli tīrīsi, jo mazāks tas kļūs. Rēķinies, ka ar vienu sūkli var notīrīt 10 m2.