"Dekrētā diemžēl netika atjaunota veselības apdrošināšanas polise, vai tas ir likumīgi?" - jautā lasītāja
Vai sievietei, dodoties bērna kopšanas atvaļinājumā, drīkst noņemt vai neatjaunot iepriekš darbā piešķirto veselības apdrošināšanas polisi? Šādu jautājumu uzdevusi kāda lasītāja, kura savā darba vietā guvusi tieši šādu pieredzi.
“Kad devos bērna kopšanas atvaļinājumā, man diemžēl netika atjaunota iepriekš piešķirtā veselības apdrošināšanas polise. Man tā patiesi būtu noderējusi. Zinu, ka manai kolēģei šo polisi palūdza pat nodot, kad viņa devās savā bērna kopšanas atvaļinājumā. Prātoju, vai tas vispār ir likumīgi, ņemot vērā, ka no darba taču neaizgājām – tobrīd bijām prombūtnē, lai koptu bērnus. Kad atgriezos atpakaļ, tad polise gan uzreiz tika atjaunota. Darba likumā neatradu tiešu norādi par šo situāciju, tāpēc lūdzu to skaidrot. Iespējams, tas var palīdzēt arī citām jaunajām māmiņām zināt savas tiesības,” lasāms kādā vēstulē, kuru saņēmusi Mammamuntetiem.lv redakcija.
Lūdzām Valsts darba inspekcijas un Tiesībsarga biroja skaidrojumu.
Valsts darba inspekcija: arī jaunajai māmiņai saglabājas tiesības uz polisi
Kā mammamuntetiem.lv skaidro Valsts darba inspekcijas Klientu atbalsta nodaļas vadītāja Dace Stivriņa, veselības apdrošināšanas polise ir atzīstama par darba samaksas sastāvdaļu, proti, cita veida atlīdzību par darbu. Darba devējs var izvēlēties veselības apdrošināšanas polišu iegādes un izsniegšanas kārtību, tā katrā darba vietā var būt atšķirīga. Tomēr, ja darba devējs ir izvēlējies un noteicis darbinieku veselības apdrošināšanu, tad iekšēji izstrādātajai kārtībai un noteikumiem ir jāatbilst Darba likuma regulējumam, tai skaitā vienlīdzīgu tiesību principam un atšķirīgas attieksmes aizliegumam.
Darbinieka tiesību uz bērna kopšanas atvaļinājumu izmantošana nevar būt pamats darbinieka tiesību ierobežošanai. Līdz ar to darbiniekam, kurš dodas vai izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, saglabājas tiesības uz veselības apdrošināšanas polisi tāpat kā citiem uzņēmuma darbiniekiem.
Ja darba devējs nenodrošina veselības apdrošināšanas polises piešķiršanu darbiniekam, kurš dodas vai atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, ir saskatāms atšķirīgas attieksmes aizlieguma principa pārkāpums un vienlīdzīgu tiesību principa neievērošana. Atrašanās bērna kopšanas atvaļinājumā nav saistīta ar darbinieka spējām, kvalifikāciju vai darba rezultātiem, bet gan ar konkrētu apstākļu iestāšanos – bērna kopšanu. Tādējādi atrašanās bērna kopšanas atvaļinājumā vai tā izmantošana nevar būt tas apstāklis, uz kura pamata pret darbinieku tiek īstenota atšķirīga attieksme.
Ņemot vērā minēto, darba devējam ir jānodrošina veselības apdrošināšanas polises piešķiršana darbiniekam, kurš atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā.
Ja darbinieka tiesības tiek aizskartas, darbiniekam ir tiesības savu aizskarto tiesību vai interešu aizsardzības nolūkā iesniegt sūdzību uzņēmumā attiecīgi pilnvarotai personai. Sūdzībai būtu jāsatur darbinieka likumīgo tiesību un interešu, kuru aizsardzībai viņš vērsies ar sūdzību pie darba devēja, aizskāruma apraksts, piemēram, ir beidzies veselības apdrošināšanas polises darbības termiņš, bet jauna polise nav izsniegta, tāpēc ka darbinieks atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. Sūdzību vēlams sagatavot divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru nosūtīt darba devējam ierakstītā sūtījumā pa pastu uz juridisko adresi, darbiniekam saglabājot Latvijas pasta kvīti, kas apliecina sūdzības nosūtīšanas faktu.
Darba devējam sūdzību jāizskata un atbildi par pieņemto lēmumu sniedz nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas. Darbiniekam un darbinieku pārstāvim ir tiesības piedalīties sūdzības izskatīšanā, sniegt paskaidrojumus un izteikt savu viedokli. Nav pieļaujama jebkādu nelabvēlīgu seku radīšana darbiniekam sakarā ar sūdzības iesniegšanu un izskatīšanu.
Tiesībsarga birojs: darbinieka stāvokli nedrīkst pasliktināt, kamēr tas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā
Kā mammamuntetiem.lv skaidro Tiesībsarga biroja Diskriminācijas novēršanas nodaļas vadītāja Anete Ilves, pienākums darba devējam nodrošināt veselības apdrošināšanas polisi nav tieši norādīts Darba likumā, bet, ja darba devējs šādu polisi darbiniekiem nodrošina, tad uz darba devēju attiecas pienākums ievērot Darba likuma pantus, kas attiecas uz tiesisko vienlīdzību un diskriminācijas aizliegumu (piemēram, 7. un 29.pants).
Darba likuma 59.pants definē darba samaksas jēdzienu, savukārt Latvijas Republikas Augstākā tiesa paudusi atziņu, ka darba samaksas jēdzienā ietilpst faktiski jebkura atlīdzība par darbu vai saistībā ar darbu, izņemot vienīgi valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (Augstākā tiesas Senāta 2009.gada 14.oktobra spriedums lietā Nr.SKC – 899). Līdz ar to tiesa ir secinājusi, ka veselības apdrošināšanas polise ietilpst darba samaksā (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 2020.gada 28.oktobra spriedums lietā Nr.1A29019320/21).
Attiecīgi, ja darba devējs nodrošina darbiniekiem veselības apdrošināšanas polisi, tad ar grūtniecību vai bērna kopšanu saistītie atvaļinājumi nevar būt par pamatu, lai pasliktinātu darbinieka stāvokli (Darba likuma 7. un 29.pants darba devējam ir jānodrošina taisnīga darba samaksa, kā arī darba vietā jāievēro atšķirīgas attieksmes aizliegums dzimuma dēļ) un atņemtu vai nepagarinātu veselības apdrošināšanas polisi.
Vienlaikus tiesībsargs uzsver, ka Latvijas tiesu praksē ir vairāki spriedumi par minēto jautājumu, kur Valsts darba inspekcija ir sodījusi darba devēju, kad tas nav nodrošinājis darbiniecei, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, veselības apdrošināšanas polisi vienlīdzīgi ar citiem darbiniekiem.
Attiecīgi, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa 2020.gada 28.oktobra spriedumā ir norādījusi, ka veselības apdrošināšanas polise ietilpst darba samaksā, kā arī darbinieka stāvoklis vai tiesības nevar tikt pasliktinātas, kamēr tas atrodas ar grūtniecību vai bērna kopšanu saistītos atvaļinājumos.