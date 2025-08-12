Starmešu gaismā vasaras karalis - kabacis
Pieredzējusi saimniece Ināra Riežniece no Ezeres stāsta, kā mājiniekus interesanti pabarot ar sezonas dārzeņiem un pagatavot arī krājumus ziemai.
Ināra Riežniece atklāj, ka vislabāk gatavot apmēram sprīdi garus kabačus, tad dārzeņiem izteikti maiga garša un mīksta miza, tādēļ nav jāmizo. Pāraugušiem kabačiem vidus caurs, cieta miza, daudz sēklu, tādēļ rodas daudz atlikumu un dārzeni grūti pagatavot.
Kabači satur daudz ūdens, maz kaloriju. Tie ir vērtīgs šķiedrvielu avots, tās veicina zarnu trakta darbību. Kabačos ir C un B grupas vitamīni, kā arī daudz minerālvielu — kālijs, magnijs, kalcijs un fosfors, tādēļ labi palīgi redzes, ādas, kā arī sirds un asinsvadu sistēmas veselības uzturēšanai.
Svaigus kabačus un cukini var sarīvēt smalkās strēmelītēs un pasniegt ar zaļumiem, svaigu pesto un labas kvalitātes olīveļļu, citronu sulu un iecienītākajām garšvielām. Ja kabačus pagatavo tradicionāli — sagrieztās ripiņas apcep uz pannas, labāk tos nepanēt.
Ināra Riežniece dod padomu: “Vēl viena garda recepte ir kabaču plācenīši. Sarīvētiem kabačiem vai cukini pievieno olu, garšvielas, piemēram, svaigu timiānu un muskatriekstu, rīvētu burkānu, sīpolus, ķiplokus, nedaudz zirņu miltus, veselas linsēklas, var pievienot arī nedaudz rīvēta cietā siera. No masas veido plācenīšus, ko cep cepeškrāsnī vai uz pannas olīveļļā, līdz tie kļūst zeltaini.
Tradicionāli gatavojam arī kabaču laiviņas: uz pusēm pārgriež nelielus dārzeņus un izņem mīkstumu. Laiviņas pilda ar pagatavotu malto gaļu, sēnēm, dārzeņiem, pārkaisa ar sieru un cep cepeškrāsnī.”
Svaigo kabaču salāti ar sieru
Sastāvdaļas 4-6 porcijām:
• trīs jaunie kabači,
• 100 g mīksts kazas siers,
• pus citrons,
• divas ēdamkarotes olīveļļas,
• sēkliņas vai rieksti,
• zaļumi, sāls, pipari,
• ķiploka daiviņa.
Kabačus nomazgā un ar dārzeņu mizojamo sagriež plānās strēmelītēs. Ja ir speciāla rīve, var sarīvēt uz tās. Pārliek salātu bļodā, pievieno eļļu, sāli, svaigi spiestu citrona sulu, svaigi maltus piparus, sasmalcinātu ķiploku un izcilā. Atstāj ievilkties 10 minūtes. Kabačiem pa virsu pārkaisa sadrupinātu sieru, sēkliņas vai riekstus un zaļumus. Pasniedz ar gaļas vai zivs ēdieniem.
Svaigu kabaču salāti ātrai ēšanai
Sastāvdaļas:
• neliels kabacis (ap 10 cm garš),
• ābols,
• burkāns,
• ēdamkarote citrona sulas,
• ēdamkarote olīveļļas,
• dilles, zaļie lociņi.
Kabaci, burkānu un ābolu nomizo un sarīvē. Pievieno smalki sagrieztus lociņus un dilles, uzslaka eļļu un citrona sulu. Salāti gatavi!
Kabaču salāti ar tomātiem
Sastāvdaļas:
• neliels kabacis (apmēram puskilograms),
• divi tomāti,
• divas ķiploka daiviņas,
• 100 g majonēzes,
• 100 g krējuma,
• sāls, pipari, nedaudz zaļumu (dilles, pētersīļi, raudenes).
Kabaci sarīvē uz rupjās dārzeņu rīves, ķiploka daiviņas sasmalcina, tomātus sagriež plānās šķēlītēs. Majonēzi sajauc ar krējumu, pievieno sāli, piparus, ja vajag arī cukuru, sasmalcinātus zaļumus un samaisa. Iegūto mērci pārlej sagrieztiem dārzeņiem.
Siltā kabaču uzkoda desmit minūtēs
Sastāvdaļas:
• divi jaunie kabači (apmēram 700 grami),
• burkāns,
• ķiploka daiviņa,
• divas karotes augu eļļas,
• koriandrs vai pētersīļi,
• sāls, pipari vai kāds garšvielu maisījums.
Burkānus sagriež tievos salmiņos, kabačiem nogriež abus galus, gareniski pārgriež uz pusēm un sagriež plānās, bet ne caurspīdīgās sloksnītēs. Pannā sakarsē eļļu, ieber kabačus, pēc pusotras minūtes apmaisa, pievieno burkānus un vēl pēc pusotras minūtes apmaisa. Pēc apmēram minūtes pievieno sāli, piparus, sasmalcinātus zaļumus un ķiploka daiviņu, apmaisa izslēdz uguni, pannai uzliek vāku un minūti ļauj ievilkties. Ēd siltus.
Marinēti gurķi vai kabači ar papriku un sīpoliem bez pasterizācijas
Sastāvdaļas:
• kg gurķu vai kabaču,
• divas paprikas,
• liels sīpols.
Marinādei:
• 200 ml ūdens,
• 100 ml 9% etiķis,
• 100 g cukurs,
• ēdamkarote sāls,
• ēdamkarote sinepju sēklu vai sinepes no burkas.
Sagriež gurķus, papriku, sīpolus. Vāra piecas minūtes marinādi, kurā ieber arī sīpolus. Tad marinādē ieber gurķus un papriku, karsē uz lēnas uguns vēl piecas minūtes, visu laiku lēnām apmaisot. Liek karstus tīrās burkās un aizvāko. No šīs porcijas sanāk trīs 0,5 l burkas un viena 0,2 l.
Sievasmātes mēle
Sastāvdaļas:
• trīs kg kabaču,
• četras sarkanās paprikas,
• trīs ķiploki,
• litrs tomātu mērces,
• glāze cukura,
• glāze eļļas,
• glāze 9% etiķa
• divas ēdamkarotes sāls.
Papriku un ķiplokus samaļ. Liek vārīties tomātu mērci, pievieno samalto papriku ar ķiplokiem, eļļu, sāli, etiķi. Kad uzmet burbuli, pieliek salmiņos sagrieztus kabačus un vāra uz lēnas uguns visu laiku apmaisot apmēram stundu, līdz kabači kļūst caurspīdīgi.
Marinēti saldie kabači
Sastāvdaļas litra burkai:
• pieci melnie pipari,
• divi smaržīgie pipari,
• trīs ķiploku daivas,
• lauru lapa,
• divi diļļu čemuri,
• mārrutku lapa.
Marinādei:
• 100 g cukura,
• 30 g sāls,
• tējkarote citronskābes.
Burkā saliek visus garšaugus, tad blīvi saliek apmēram piecu centimetru biezas kabaču ripas. Uzvāra ūdeni, pārlej kabačiem, uzliek vāku un atstāj uz 20 minūtēm ievilkties. Šo ūdeni nolej katlā, pievieno cukuru, sāli un uzvāra. Uguni izslēdz, pievieno citronskābi, pārlej kabačiem, aizvāko, gāž burku otrādi, aptin ar segu, lai atdziest.
