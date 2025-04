"6 pret 1": efektīvā pārtikas iepirkšanas metode, kas ļaus ietaupīt naudu un laiku, kā arī uzlabot dzīves kvalitāti

Šefpavāra Villa Kolmena (Will Coleman) izstrādātā metode ir kļuvis par sensāciju. Kolmens bija ļoti neapmierināts ar to, cik pārmērīgi daudz laika pavada veikalos un to cik daudz pārtikas produktus izšķērdē, un nespēju iepērkoties iekļauties budžetā. Tāpēc viņš izstrādāja metodi, ko dēvē par “6 pret 1”( 6 to 1), lai veiksmīgi izplānotu, ko viņš gatavos visu nedēļu.