Pavasara alerģijas mīluļiem: Kā pasargāt suni un kaķi no ziedputekšņiem?

Ziedputekšņu alerģijas, ko izraisa koku, zāļu un nezāļu ziedputekšņi, ir viena no izplatītākajām alerģiju formām mājdzīvniekiem, īpaši suņiem, lai gan arī kaķi var ciest no šīs problēmas. Atšķirībā no cilvēkiem, kuriem dominē elpceļu simptomi, suņiem un kaķiem ziedputekšņu alerģijas visbiežāk izpaužas ar dažādiem ādas simptomiem. Tomēr alerģijas izpausmju spektrs var būt plašs, un ir svarīgi tos laikus pamanīt.