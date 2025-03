Vai krāna ūdeni Latvijā tiešām var droši dzert? Ko atklāj laboratorijas testi

Kā rūpējas par dzīvojamo māju ūdensvadiem? “Dezinficējam ūdensvadus divreiz gadā – aprīlī un oktobrī. Tādos gadījumos mājas atslēdzam no ūdens apgādes, un speciālas firmas veic dezinfekciju – piepilda ūdeni ar lielu hlora koncentrāciju, iztur to pusdiennakti, dezinficējot ūdeni. Brīdinām klientus, ka tajā rajonā nedrīkst izmantot ūdeni. Ar to pašu ūdeni dezinficējam arī tīklus un izvades kanālus. Ja ir kādas sūdzības vai pēc avārijas darbiem, noteiktus ūdensvada posmus noslēdzam un piepildām ar auksto hlora koncentrāciju,” izklāsta Jačicenko.