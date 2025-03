Iepazīsti teļa gaļu: veselīga un garda izvēle katrai maltītei!

Viens no populārākajiem ēdieniem ir teļa gaļas karbonāde, kas lepni ieņem vietu daudzu Eiropas valstu ēdienkartēs. Teļa gaļas karbonāde parasti tiek gatavota, viegli pārklājot gaļu ar miltiem un cepot to sviestā līdz zeltaini brūnai krāsai. Šis ēdiens ir vienkāršs, bet elegants, un to var pasniegt ar viegliem salātiem vai vārītiem dārzeņiem.