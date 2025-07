“Tu neesi aizgājusi – tu esi mūsos.” Gidons Krēmers ar sirsnīgu vēstījumu atvadās no mūžībā aizgājušās čellistes Martas Sudrabas

Viņas profesionālā karjera bija cieši saistīta ar kamerorķestri "Kremerata Baltica", kurā viņa no 1997. gada spēlēja čellu un vēlāk kļuva par čellu grupas koncertmeistari. 1998. gadā viņa pievienojās Krēmera trio, bet 2007. gadā izdeva soloalbumu Ex Animo ("No dvēseles").