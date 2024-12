"Rīga" virtuvē: kā padomju laikos mazgāja veļu

Vēl bez niknas mammas virtuvē atradās visu bērnu baidāmā "centa", kā īsta karaliene uz dzeltena, gumijas peldriņķim līdzīga izstrādājuma. "Centa" ir veļas centrifūga – vēl viens trumulis, kas lielā ātrumā griezās un visu ūdeni no veļas izspieda ārā. Par to, kas notika ar ūdeni, man grūti spriest, bet "centa" visbiežāk pieveica pati savu peldriņķi, kas zem ierīces, drēbju un ūdens svara izlaida gaisu un garu, kļuva pavisam plakans, bet pati "centa" devās uzvaras aplī pa virtuvi, mammai aurojot, lai es turos tālāk. Mamma bija svēti pārliecināta, ka visi bērni sapņo par roku iebāšanu "centas" trumulī, kaut gan es tam neredzu nekādu loģisku skaidrojumu – "centa" korī ar Rīgu izdvesa tādas skaņas kā nesējraķete pirms starta, tādēļ neviens bērns no laba prāta šīm ellesmašīnām klāt negāja. Mūsdienās darba drošības noteikumi šādos apstākļos noteikti pieprasītu lietot ausu aizbāžņus un ķiveri.