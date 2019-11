Kā pagarināt veļasmašīnas mūžu: padomi tīrīšanai un cīņai ar nepatīkamu smaku

■ Regulāra kopšana. Uzkopjot vannasistabu, vēlams veltīt pietiekami daudz laika veļasmašīnai, notīrot to ne tikai no ārpuses, bet arī iekšpuses. Īpaši rūpīgi jāsakopj virsmas, ko skāruši mazgājamie līdzekļi, neaizmirstot par tvertni, kurā ber pulveri un citus mazgājamos. Ja virsmas ir stipri netīras, tās nomazgā ar sūkli, pievienojot ūdenim nedaudz šķidrā tīrāmā līdzekļa.

■ Filtra tīrība. Izmantojot veļasmašīnu ilgstoši, filtrā sakrājas dažādi netīrumi, kas regulāri no filtra jāizvāc. Ja to nedara, mašīna sāk nepatīkami smakot, bet, ja filtrs stipri aizsērējis, var piedzīvot īstus plūdus. Filtrs atrodas mašīnas priekšpusē, stūrī. Lai to iztīrītu, nepieciešams sagatavot tukšu trauku ūdens savākšanai, piemēram, seklu bļodu. Filtra vāku uzmanīgi atver un izņem šļauku, ar kuru nolaiž filtrā palikušo ūdeni bļodā. Pēc tam izvelk pašu filtru, izvelk svešķermeņus, rūpīgi notīra no visām pusēm un nomazgā. Saprotams, šo procedūru nevar izpildīt mašīnas darbības laikā.

■ Tvertnes tīrīšana. Veļasmašīnas tvertne jeb bāka jātīra ne tikai tad, kad no tās sāk nākt nepatīkama smaka, bet arī profilaktiski. Šim mērķim noderēs 100 g jebkura balinātāja, ko ielej tvertnē un uzliek mazgāšanas režīmu 60 0C. Pēc tam, kad mazgāšanas cikls beidzies, mašīnas durvis jāatstāj atvērtas – lai vēdinās.

■ Kaļķakmens novēršana. Ražotāji piedāvā plašu kaļķakmens likvidēšanas līdzekļu klāstu, tomēr to izvēlē var apjukt, jo līdzeklim gan labi jāattīra sildelements, gan jābūt drošam. Kaļķakmens likvidēšanas līdzekļi, kuri apvienoti ar mazgājamiem līdzekļiem, nav efektīvi, tāpēc tā ir lieka naudas izšķiešana. Svarīgi ir neekonomēt, bet atrast kvalitatīvu līdzekli. Jāatceras, ka tie līdzekļi, ko izmanto kaļķakmens likvidēšanai tējkannās, veļasmašīnām neder.

■ Cīņa ar nepatīkamu smaku. Mašīnas smakošanas iemesls, pirmkārt, ir baktēriju sakopojums mašīnas iekšpusē, ko visbiežāk izraisa veļas mazgāšana zemā temperatūrā. Tas notiek arī, izmantojot nekvalitatīvus veļas pulverus un pārāk bieži lietojot veļas mīkstinātāju.

Ja pirms mazgāšanas aizmirst pārbaudīt apģērbu kabatas, bet tajās būs palikušas, piemēram, cepumu drupačas, sadaloties tās arī kļūs par nepatīkamās smakas iemeslu. Pelējumam patīk atrasties arī uz kamolā salipuša papīra, tāpēc pirms likšanas mašīnā tik svarīgi pārbaudīt apģērba kabatas.

No smakas var atbrīvoties, uzliekot mazgāšanās ciklu uz visaugstāko temperatūras režīmu, un palaist mazgāšanu bez drēbēm, izmantojot kvalitatīvu tīrīšanas līdzekli. Pēc procedūras ar mīkstu lupatiņu, kas samitrināta ar hloru saturošu līdzekli, jānoslauka gan tvertnes jeb bākas gumija, gan pulvera un kondicioniera tvertne. Labs rezultāts panākams ar trauku mazgājamām tabletēm, ko droši var izmantot veļasmašīnas tīrīšanai – tableti ievieto bākā un palaiž mazgāšanas ciklu uz 60 grādiem.

■ Mašīnas tīrīšana ar mājas līdzekļiem. Ja mašīna tiek intensīvi noslogota, reizi desmit dienās pelējuma novēršanai var izmantot sodas šķīdumu proporcijā 1:1. Sūkli samitrina šķīdumā un notīra mašīnu gan no ārpuses, gan iekšpuses.

Aptuveni reizi divos mēnešos pulvera tvertnē ieber nepilnu glāzi citronskābes un uzliek visaugstāko temperatūras režīmu – mašīnas darbības procesā reakcija palīdz sildelementam atbrīvoties no kaļķakmens nosēdumiem. Biežāk šo procedūru lietot nevajadzētu.