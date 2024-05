Gribētu tūkstošus, bet ir 394. Pētnieks Arvīds Barševskis nevar iedomāties savu ikdienu bez peonijām

“Es dažus gadus darbojos ar vizbulītēm un mēģinu dabā atrast to skaisto un īpašo, kas atšķiras no parastajām. Man ir savāktas sēklas, bet otrs variants ir savairot cerus. Kad no meža atnesu kādu interesantu krāsu, pēc gada tā kļūst gaiši zila, pēc tam nedaudz bālāka, tāpēc jāsaprot kā tās uzvedas. Šogad man ir mērķis nenokavēt un paspēt ievākt sēklas, jo tās ātri nogatavojas un izbirst. Vēlos pamēģināt kaut ko no sēklām izaudzēt,” “Kas Jauns Avīzei” stāsta Barševskis.