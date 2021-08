Pexels

Vērtē uztura speciāliste: enerģijas batoniņi – gards našķis vai spēka avots?

Salds, tomēr veselīgāks par konfektēm un dod enerģiju – šis brīnumainais produkts ir enerģijas batoniņš, garda uzkoda no graudaugiem, riekstiem, augļiem vai ogām, ar ko remdēt izsalkumu un atjaunot enerģijas rezerves. Ar ko šādi batoniņi atšķiras no citiem saldumiem un kas nosaka to uzmundrinošo raksturu, stāsta uztura speciāliste Lizete Puga.