Parastais šašliks – pagātnes palieka? Kas ir tā dīvainā "sojas gaļa", par ko arvien biežāk runā latvieši

Sojšliks, vegjāņi, nesiers – šādi termini ik gadu, tuvojoties Jāņiem, izskan Latvijas vegānu aprindās. Cilvēki, kuri pievērsušies augu valsts izcelsmes uzturam, turpina uzturēt vasaras saulgriežu svinēšanas tradīcijas, tomēr dara to “pa savam”.

Ja vēl pirms dažiem gadiem jau samarinētus sojas gabaliņus svinētāji varēja iegādāties uz rokas pirkstiem saskaitāmos veikalos un kafejnīcās, tad šogad pirms Jāņiem daudzi steidza šo produktu pagatavot paši, meklējot labākās un gardākās receptes. Nemaz nerunājot par visai plašo piedāvājumu no dažādiem vegānisku produktu ražotājiem.

Tiesa gan, lai sojas šašliks būtu gards, nepietiks to samīcīt ar sīpoliem un uzliet etiķa šļuku – gabaliņi pirms tam ir jānovāra ūdenī vai dārzeņu buljonā, kārtīgi jānospiež šķidrums, lai sojas gabaliņi tekstūras ziņā nelīdzinātos švammei, un tikai tad var ķerties pie garšas piešķiršanas ar marinādes un dažādu garšaugu palīdzību.

Par to, ka gaļu tīri veselības apsvērumu dēļ nevajadzētu ēst katru dienu, runā jau sen, taču tagad, Covid-19 pandēmijas laikā, ņemot vērā, ka jaunais koronavīruss pie cilvēka nonāca no dzīvnieka, arvien vairāk cilvēku ceļ trauksmi, ka beidzot būtu jāliek dzīvnieki mierā. Iespējams, šī vai, iespējams, parastas ziņkāres dēļ sojšliks šogad biežāk nonāca arī uz visēdāju galda, daudziem liekot atzīt, ka, pirmkārt, tas garšo tīri labi, otrkārt, karstā laikā tik ļoti nebojājas un, treškārt, tā ēšana nerada tik smagu sajūtu, kā tas ir, piemēram, no klasiskā cūkgaļas šašlika.

Vispār man tik ļoti patīk, cik dažādi cilvēki Latvijā svin Jāņus.

Tā ir unikāla tradicionālā& modernā apvienošana patiesi iekļaujošā veidā. Vainagu var uzlikt katrs un arī sojšliks parāda, ka varam iekļaut dažādus cilvēkus mūsu sabiedrībā un kultūrā nevienam neko neatņemot.🌻 — Selma Levrence 🌻 (@selmuushh) June 24, 2020

sojšļiks ir labāks par šašliku. — smallwater (@nemiilija) June 24, 2020

Visi baigie gangsteri-gaļēdāji līdz brīdim, kad veģetārietis uz grila pasākumu paņēmis sev līdzi sojšliku. — Aija (@AlusunKleitas) June 3, 2020

PANDĒMIJA 🐮19. 99. DIENA. Suns ballītē no bļodas fiksi nospēra sojšliku, par kuru viesi bija sajūsmā - gluži kā gaļa! Turpat arī izspļāva. Haha. — Dace Ruksane (@Ruksane) June 20, 2020

Sašliku ir baigi jāmāk uzcept un samarinēt tā, lai būtu tiešām garšīgi, plus vēl labu gaļu atrast. Čakarīgi. Mēs šī iemesla dēļ vien bieži mēdzam pārslēgties uz sojšliku. — Spīgana Spektore (@spigana) June 21, 2020

Kad Tu cilvēks domā ka 2020.gadam satricinājumu jau pietiks.

Saņemiet un ķeriet -SOJŠLIKS — TomassFinks (@TomassFinks) June 15, 2020

Mans pirmais sojšliks! Paldies @spigana par iedvesmu, recepti gan palūrēju youtube. Rīt uzzināsim what is all that hype about! :) P.S. Hellmann’s vegan mayo ir ļoti laba! pic.twitter.com/3oUAX8Gsuj — Baiba Dambe (@bibaiba) June 22, 2020

Ja pa visu Jāņu nakti izdzer tikai 3 alus, tas tomēr nepalīdz justies dikti svaigai pie pamošanās ap 15iem.

Toties sojšliks (Terapijas) bija gana labs, lai to galvenokārt beigās apēstu visēdāji. — Zane Pūpola (@ZPupola) June 24, 2020

Tiesa gan, daži visēdāji steidz aizrādīt vegāniem par dubultajiem standartiem, it kā atsakoties no gaļas, bet vienlaikus meklējot garšas un tekstūras ziņā līdzīgus produktus, kas nāktu no augu valsts. Visbiežākā atbilde uz šādiem komentāriem ir fakts, ka atteikšanās no gaļas notikusi ētisku apsvērumu dēļ, taču tas nenozīmē, ka tā tomēr negaršo.

Tomēr, mazliet atmetot skepsi pret šādiem produktiem, varam iepazīt veselīgākas uztura alternatīvas un dažādot savu ēdienkarti. Grila sezona Latvijā vēl turpinās, tāpēc vari izmēģināt sojas šašliku pagatavot pats, lai novērtētu, vai tam ir cerība iekarot savu iesmiņu uz grila arī nākotnē. Zīmīgi, ka sojas gabaliņi nebūt nemaksā dārgi, patiesībā - krietni lētāk par labas un kvalitatīvas gaļas gabalu, un tos jau sen var iegādāties parastajos pārtikas lielveikalos. Vienu receptes ideju atradīsi šeit.

