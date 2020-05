5 jautājumi par psoriāzi jeb zvīņēdi

1. Kas ir psoriāze?

Psoriāze jeb zvīņēde ir hroniska slimība, kam ir vieglākas un smagākas formas un viļņveida gaita. Tas nozīmē, ka nelabvēlīgu faktoru ietekmē, piemēram, aukstuma, stresa, saules trūkuma, kaitīgu ieradumu un citu dēļ, psoriāzes perēklīši atkal var saasināties. Dažreiz pat ir grūti pateikt, kāpēc tā noticis, turklāt saasinājums var uzliesmot strauji ar ļoti izteiktām pazīmēm, bet var arī būt tikai nelielas ādas pārmaiņas. Tāpat ir cilvēki, kam psoriāze īpaši neiet uz priekšu, bet citiem tā strauji progresē.

Psoriāzei raksturīgās zvīņas veido nenobriedušas ādas šūnas – šīs slimības gadījumā ādas virskārtas šūnas nomainās 4–5 dienu laikā, nevis 30 dienās, kā tas notiek veselai ādai, un rada ādas lobīšanos. Līdz ar to uz ādas veidojas sabiezējuši plankumi ar sudrabaini baltām plēksnēm. Visbiežāk tie rodas galvas matainajā daļā, uz ceļgaliem un elkoņiem, bet var būt jebkurā ķermeņa daļā (arī uz nagiem), un to lielums – no punktveida līdz pat plašiem un saplūstošiem. Parasti cilvēki, kam izveidojusies zvīņēde galvā, sākumā domā, ka tās ir blaugznas, kas viņam regulāri birst uz apģērba, lieto pretblaugznu šampūnus, bet tie nepalīdz. Un tikai beidzot, atnākot pie ādas ārsta ar savu problēmu, izdzird diagnozi – zvīņēde.

2. Kāpēc rodas?

Izpētīts, ka psoriāzes gadījumā organismā ir par daudz savairojušās T šūnas (tās norāda – ir imunoloģisku un autoimūnu procesu problēmas), kā arī epidermā (ādas virsējā slānī) ir paaugstināta šūnu aktivitāte. Rezultātā organismā izstrādājas nevajadzīgi T limfocītu limfokīni, citokīni, dažādi iekaisuma mediatori, kas provocē pastiprinātu ādas lobīšanos un uztur iekaisumu. Tāpēc, piemēram, visu iekšķīgi lietojamo medikamentu iedarbība vērsta uz T limfocītu un citokīnu nomākšanu.

Zvīņēdei raksturīga sezonalitāte – ir gan vasaras, gan ziemas forma (80 % gadījumu). Vasaras formas gadījumā jāuzmanās no ultravioletajiem stariem – var kļūt vēl sliktāk. Ja ir ziemas forma, slimības uzliesmojumi ir rudenī un ziemā, bet vasarā ādas stāvoklis uzlabojas. Kāpēc paasinājumi biežāk notiek ziemā? Jo tad pietrūkst saules staru, kas kavē šūnu dalīšanās procesus ādā, mainās arī ādas vielmaiņa (tai pietrūkst nepiesātināto taukskābju, D vitamīna), pavājinās tās aizsargbarjera. Apkārtējās vides dēļ (apkure telpās, aukstums un mitrums ārā) āda arī kļūst daudz sausāka nekā vasarā. Tas viss rada labvēlīgus apstākļus slimības uzliesmojumam.

Latvijā iedzīvotāju vidū ir ap 4 % psoriāzes pacientu, un tas salīdzinājumā ar lielo sirds asinsvadu vai otrā tipa diabēta slimnieku skaitu nav īpaši daudz, psoriāze arī nerada draudus dzīvībai, diemžēl tā ļoti pasliktina cilvēka dzīves kvalitāti. Slimo ādu redz visi apkārtējie, arī slimības paasinājumus bieži vien grūti pārtraukt ilgstoši, un tas cilvēkam liek justies ļoti slikti. Cilvēki bieži vien arī jūtas noguruši no ārstēšanās, kurai gals nav redzams.

3. Kāpēc galvenais ir rūpīga ādas kopšana?

Ar zvīņēdi slima āda ir ļoti, ļoti rūpīgi jākopj ikdienā, un viena no lielākajām kļūdām, ko pieļauj pacienti, – nerūpēšanās par ādu arī periodā, kad psoriāzes plankumi ir sadzijuši. Psoriāzes pacients ar sausu ādu nedrīkst pārtraukt ādas kopšanu ar mīkstinošiem, mitrinošiem un barojošiem līdzekļiem (nopērkami aptiekās), jo to sastāvā esošās taukskābes un/vai keramīdi uzlabo ādas virskārtiņu. Profilaksei ir jālieto dušas eļļas, pēc dušas jāieziež ādas mitrinātājs un eļļotājs, neraugoties uz to, vai slimība ir akūta vai ne. Protams, akūtu psoriāzes uzliesmojumu tāds mitrinātājs nenoņems, tāpēc bieži vien pacienti nesaprot, kāpēc viņiem tie jālieto, bet, kā jau minēju, tie palīdz ādai piesaistīt ūdeni, novērš ādas sausumu, uzlabo tās aizsargbarjeras funkcijas. Svarīgi tos lietot regulāri, divreiz dienā (tiem ir īslaicīgs rezultāts, tāpēc uzklāšana jāatkārto vairākas reizes dienā), tad arī būs efekts – labāka ādas kvalitāte un mazāks izpausmju smagums.

Diemžēl mitrinošie un eļļojošie līdzekļi nav lēti, un tie ir jāpērk pašiem par savu naudu.

4. Kā ārstē?

Mūsdienās psoriāzei ir daudz ārstēšanas metožu un ar pašreiz pieejamām zālēm iespējams panākt ilgstošu uzlabojumu, kā arī izvēlēties zāļu ievades veidu.

Vieglu zvīņēdes formu gadījumā lieto lokālo (ārstnieciskus krēmus un ziedes vai šampūnus) un gaismas (saules ultravioletos un mākslīgos gaismas starus, bet ne paasinājuma stadijā) terapiju, smagākos gadījumos – sistēmisko ārstēšanu (iekšķīgi lietojamus medikamentus un injekcijas) vai metodes kombinē. Paasinājumu laikā papildus ieteicams A vitamīns, svarīgs arī D vitamīns, Omega 3 un Omega 6 taukskābes.

Diemžēl, kā esmu novērojusi, Latvijā bieži vien pacientiem ar smagas formas psoriāzi, kas slikti padodas ārstēšanai, ilgstoši netiek sākta sistēmiskā terapija, bet nemitīgi mainītas un lietotas vienas grupas kortikosteroīdu ziedes, pie kurām pacienti pierod. Psoriāzes paasinājums prasa citu ārstēšanu vai kādu jaunāku metodi, bet tas netiek veikts. Tā tam nevajadzētu būt.

Piemēram, hormonu kortikosteroīdu saturošas ziedes, kaut arī šobrīd tie ir jaunākās paaudzes hormoni, kam mazāk blakņu (mazāka ir ādas atrofija, neatgriezeniska asinsvadu paplašināšanās un ietekme uz visa organisma hormonālo sistēmu), ilgāk par mēnesi nevajadzētu lietot, tad jātaisa pārtraukums.

Otrās izvēles lokālie medikamenti ir salicijskābe, lokālie kalcineirīna inhibitori, darvas preparāti, antralīns, mitrinoši līdzekļi, kurus izvēlas papildus pirmās līnijas medikamentiem.

Ir svarīgi iemācīt pacientam precīzi aprēķināt aplicējamā medikamenta daudzumu. Nepieciešamais ziedes daudzums ir 0,5 g uz 300 cm² (divu plaukstu laukums). 0,5 g ziedes no tūbiņām, kuru atveres diametrs ir 5 mm, atbilst 2 cm garai līnijai jeb rādītājpirksta gala falangas garumam (pirkstgala vienība). Ar 30 g ziedes var noklāt visu ķermeņa virsmu. Piemēram, ja psoriāze skar pilnībā abas rokas, nepieciešama piektdaļa jeb 20 % no 30 g (6 g) katru dienu. Vienam mēnesim būtu nepieciešami 180 g ziedes.

Vidēji smagu un smagu psoriāzi visbiežāk sāk ārstēt ar metotreksātu, ciklosporīnu un acitretīnu. Piemēram, metotreksāts, kas ir šūnu vielmaiņu nomācošs medikaments, sniedz ātru un pārliecinošu rezultātu, tomēr to vēlams lietot tikai paasinājumu īslaicīgai novēršanai. Tam piemīt blaknes, tāpēc tā lietošanas laikā jāpārbauda asinsaina, veicot asins analīzes, jāizdara aknu enzīmu testi. Arī ciklosporīns piemērots smagu psoriāzes uzliesmojumu īslaicīgai ierobežošanai.

Lai palīdzētu pacientiem ar vieglu vai vidēji smagu psoriāzi, tagad pieejams speciāls Excimer lāzers, tāpat pacientiem, kam vasarā labi palīdz saules stari, izmantojam fototerapiju – šaura spektra UVB starus. Tomēr saasinājuma vai smagas formas gadījumā nepieciešami iekšķīgi lietojami medikamenti, ziedes, ko varam kombinēt ar fototerapiju, piemēram, lai samazinātu metotreksāta blaknes. Tad ārstēšana kļūst drošāka un labāk panesama.

Kāpēc ādai ir dziedinoša saules gaisma? Jo psoriāzes pacientam, kam ir pārāk ātra un nepareiza ādas šūnu dalīšanās, ultravioletie stari ādas imunoloģiskās aktivitātes nomākuma efekta dēļ samazina šūnu dalīšanos. Taču noteikti jāuzmanās no saules apdeguma, tāpēc sauļošanās jāsāk prātīgi, pamazām, neaizmirstot par ādu mīkstinošo un mitrinošo līdzekļu lietošanu. Saules aizsargkrēmi tomēr nebūtu iesakāmi psoriāzes pacientiem, galvenais ir nepārspīlēt ar sauļošanos, piemēram, negulēt aktīvajā saulē, būt kustīgam, peldēties jūras sāļajā un ādu dziedinošajā ūdenī.

5. Kā saņemt valsts apmaksātu ārstēšanu?

Ja psoriāzes pacients grib saņemt valsts pakalpojumus, tad vispirms ir jādodas pie sava ģimenes ārsta, kurš izsniegs nosūtījumu pie speciālista – dermatologa.

Līdz šā gada sākumam psoriāzes pacientiem zāļu kompensācijas apmērs bija 75 %, tagad tas ir paaugstināts līdz 100 %, un tas attiecas gan uz ziedēm, gan sistēmiskajai ārstēšanai nepieciešamajām zālēm, gan – beidzot – arī uz diviem bioloģiskajiem medikamentiem (Latvijā tādi būtu nepieciešami ap 50 zvīņēdes slimnieku). Ar psoriātisko artrītu (reimatoloģiskā forma) slimojošajiem šīs ļoti dārgās zāles valsts kompensēja jau iepriekš, bet nu tie pieejami arī ādas formas pacientiem.

Tiesības izrakstīt ziedes, fototerapiju un otrās rindas medikamentus ir tiem dermatologiem, kuri strādā ar psoriāzes pacientiem un ir noslēguši līgumu ar Nacionālo veselības dienestu.

Bioloģisko medikamentu lietošanu izskata gadījumos, ja pacientam ir vidēji smaga vai smaga zvīņēde, ja viņš ir saņēmis ārstēšanu ar metotreksātu vai fototerapiju, bet tā nav devusi vēlamo rezultātu vai arī pacientam ir slikta dūša no metotreksāta, vai laboratoriskās analīzēs ir pārmaiņas, vai nepanes fototerapiju utt. Tad, ja arī psoriāze neuzlabojas vai nav kontrolēta un pacients arī slikti jūtas – viņam ļoti daudz un rūpīgi jākopj āda, jo tā birst un lobās –, viņš tiek vērtēts kā iespējams kandidāts bioloģiskajai terapijai. Cilvēka vecumam nav nozīme.

Tiesības izrakstīt bioloģiskās zāles ir konsilijam. Ārstējošais dermatologs savu pacientu var nosūtīt uz konsiliju vai nu P. Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, vai Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Dermatologam ir tiesības arī norādīt, no kura saraksta – A vai B –, viņaprāt, pacietam vajadzētu saņemt bioloģisko medikamentu. Par tālāko lemj konsilijs.

