Dati par to, cik daudz neizlietotas pārtikas gadā vidēji viens eiropietis izmet atkritumos, ir dažādi: sākot no 50 kilogramiem un beidzot ar vairāk nekā 200 kilogramiem – atkarībā no valsts. Tas nozīmē ne tikai produktu, bet arī naudas, darba un laika izšķērdēšanu, proti, nomešanu zemē. Liela nozīme šajā procesā ir ledusskapim – nepārdomāta piekrāmēšana rada ledusskapī nekārtību, un tāpēc diezgan liela daļa ēdamlietu aiziet postā. Ko vari darīt, lai tavā ledusskapī vienmēr valdītu kārtība un produktiem nevajadzētu aizceļot uz atkritumu tvertni?

Sakārto produktus ledusskapī pārskatāmi

Nereti pēc lielās iepirkšanās un atgriešanās mājās tiek atvērts ledusskapis un pirkumi žigli sastūķēti iekšā – lai virtuvē nevalda nekārtība. Taču šādi nekārtība ieviešas ledusskapī, proti, produkti, kas tur jau glabājušies un, iespējams, tūlīt, tūlīt jāizlieto, tiek pabīdīti dziļāk un priekšpusē nolikti tādi, kuriem derīguma termiņš ir ilgāks.

Produktu sarindošanai atbilstoši derīguma laikam ir vērts veltīt laiku katru reizi pēc atgriešanās no veikala.

Regulāri izrevidē ledusskapja plauktus

Lai neaizmirstu, kas atrodas ledusskapja tālākajos stūros, ieteicams reizi divās vai trīs nedēļās pilnībā pārlūkot plauktus. Iespējams, ka atradīsies ne viens vien aizmirsts produkts, ko vēl varēs izmantot.

Gaļu un citus ātri bojājošos produktus liec tajā ledusskapja daļā, kur ir viszemākā temperatūra

Dažādu marku ledusskapjiem mēdz būt arī savas īpatnības, tāpēc vienmēr jau sākumā vajag noskaidrot, kurā plauktā ir visaukstākais un kurā – siltāks. Principā, tā kā siltais gaiss arī ledusskapī ceļas uz augšu, vairumam modeļu aukstākā vieta ir plaukts virs dārzeņu kastes. Tur arī vajadzētu likt ātri bojājošos produktus. Šī vieta ir piemērota arī saldētu produktu atlaidināšanai.

Izmanto ledusskapja durvis racionāli

Siltākā vieta lielākajā daļā ledusskapju ir durvis, tāpēc tā ir laba vieta sviesta un margarīna uzglabāšanai – tie nesacietēs tik ļoti, kā uzglabāti plauktos. Durvis ir piemērotas arī olu un dzērienu uzglabāšanai. Olas, kas nav paredzētas ilgai uzglabāšanai, vari nemaz nelikt ledusskapī.

Vidējos plauktos – vieta piena produktiem

Ledusskapja vidējā plauktā ir nedaudz siltāks, un tā ir piemērota vieta piena, jogurta, krējuma, biezpiena un tamlīdzīgu produktu, kā arī jau izceptu un izvārītu ēdienu glabāšanai.

Dārzeņiem vieta kastē

Tā kā apakšējā kaste tiek daļēji noslēgta, tad tur saglabājas arī pietiekami daudz mitruma, kas vajadzīgs, lai dārzeņi tik strauji nebojātos.

Uzglabā produktus iesaiņotus

Lai ledusskapī nesavairotos nevēlamas baktērijas un pelējums, ieteicams nelikt tajā plikus produktus, piemēram, gaļas gabalu vai gurķi tāpat uz restītēm. Liec tos uz šķīvja vai bļodā, kam par vāku uzliek vēl vienu šķīvi. Protams, der arī citi trauki, savukārt dārzeņus un zaļumus var ievīstīt mitrā dvielīt vai ielikt papīra turzā.

Regulāri iztīri ledusskapi

Ja tīrīsi ledusskapi reizi mēnesī, lielākoties pietiks, ja plauktus un sienas izslaucīsi ar etiķūdenī samērcētu lupatiņu. Etiķis pie viena neitralizēs arī nepatīkamu smaku, ja tāda būs ieviesusies.