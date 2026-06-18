Maksims Galkins savā jubilejā dalās ar jauniem foto
18. jūnijā šovmenim Maksimam Galkinam apritēja 50 gadi. Jubileju mākslinieks sagaidīja lieliskā formā, un viņa ieraksts sociālajos tīklos saņēma tūkstošiem apsveikumu no kolēģiem, draugiem un faniem no visas pasaules.
18. jūnijā slavenais mākslinieks, televīzijas vadītājs un parodists Maksims Galkins svinēja savu 50 gadu jubileju. Par godu apaļajai gadskārtai viņš sociālajos tīklos publicēja jaunas fotogrāfijas, kas uzreiz piesaistīja fanu uzmanību un saņēma daudz siltu atsauksmju. Zem jubilejas ieraksta parādījās apsveikumi no draugiem, kolēģiem un faniem.
Pēdējos mēnešos fani bieži ir komentējuši izmaiņas Maksima Galkina izskatā. Daudzi norāda, ka mākslinieks ir ievērojami notievējis, saglabā lielisku fizisko formu un atjaunojis savu stilu. Jaunās fotogrāfijas, kas publicētas dzimšanas dienā, atkal izraisīja daudz pozitīvu komentāru.
Fani vēlēja māksliniekam veselību, laimi, iedvesmu un jaunus radošus panākumus. Ierakstos viņu sauca par leģendu, pateicās par talantu, humora izjūtu un izturību. "Daudz laimes dzimšanas dienā, leģenda", "Prieks redzēt vienaudžus, kas spēj saglabāt formu", "Dzīvot, spīdēt un neizgaist", "Paldies par visu" - tā sekotāji jubilejas ieraksta komentāros.