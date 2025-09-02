FOTO: Maksims Galkins un Alla Pugačova ar bērniem bauda Vecrīgas idilli
foto: Instagram / @maxgalkinru
FOTO: Maksims Galkins un Alla Pugačova ar bērniem bauda Vecrīgas idilli

Populārā krievu humorista Maksima Gal­kina "Instagram" 1. septembrī publicēti kadri ar sirsnīgu ģimenes atpūtu Vecrīgā.

Fotogrāfijās redzams, kā viņš kopā ar sievu, leģendāro dziedātāju Allu Pugačovu un bērniem Lizu un Gariju nesteidzīgi pastaigājas pa Rīgas vēsturisko centru.

Ģimene smaidīgi pozēja pie Doma laukuma, iemūžināja mirkļus šaurajās bruģētajās ieliņās un piestāja viduslaiku restorānā “Rozengrāls”, kas ir viens no populārākajiem tūristu galamērķiem galvaspilsētā.

Alla Pugačova šim iznācienam izvēlējās ērtu ikdienas tērpu gaiši pelēkos toņos, kuru prasmīgi papildināja ar moderniem aksesuāriem - lielām rotām, saulesbrillēm un stilīgu baltu somu. Maksims Gal­kins bija ģērbies pilsētas stilā, izvēloties brīvu un ērtu apģērbu. Arī ģimenes dvīņi Liza un Garijs redzami brīvās ikdienas drēbēs - džinsos, šortos un T-kreklos.

Jau vēstīts, ka lielāko daļu vasaras Pugačova un Gal­kins ar bērniem pavadīja Jūrmalā, bet šoreiz izvēlējās izbaudīt arī Latvijas galvaspilsētas šarmu.

