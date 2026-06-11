Gandrīz divus gadus pēc Šenonas Dohertijas nāves pārdota viņas Malibu māja - cena krietni zemāka, nekā sākumā prasīts
Gandrīz divus gadus pēc aktrises Šenonas Dohertijas nāves 2024. gada jūlijā no krūts vēža viņas ilggadējā Malibu rezidence oficiāli pārdota par 7,65 miljoniem ASV dolāru.
Sākotnēji māja 2025. gada augustā tika izlikta pārdošanā par 9,45 miljoniem ASV dolāru. Pārdošanu vadīja Dohertijas tuvs draugs Kriss Kortaco no nekustamo īpašumu uzņēmuma “Compass”, kurš norādīja, ka visi pārdošanas ieņēmumi nonāks Dohertijas īpašumā.
Seriāla “Amulets” zvaigzne šo 5360 kvadrātpēdu lielo īpašumu iegādājās 2004. gadā par 2,56 miljoniem ASV dolāru. Tajā ir trīs guļamistabas, trīs pilnas vannasistabas, un īpašums atrodas tikai dažu minūšu attālumā no slavenajām Malibu pludmalēm.
“Man bija paveicies ar Šenonu uzturēt ārkārtīgi ciešu saikni — viņas dziļā un ilgstošā draudzība man nozīmēja ļoti daudz. Kad es viņai pārdevu šo īpašumu, viņa tajā iemīlējās uzreiz. Tas bija viss, ko viņa vēlējās: privāts īpašums ar skatu uz okeānu, līdzens zemesgabals, kupls dzīvžogs norobežotībai un iespaidīgs atvērta plānojuma interjers,” skaidroja Kortaco.
“Viņa pārveidoja šo māju ar sev raksturīgo pieskārienu, padarot to par vienu no skaistākajām un viesmīlīgākajām vietām viesu uzņemšanai,” viņš turpināja. “Atvērta plānojuma virtuve organiski savienojās ar ēdamzonu un ģimenes istabu, ko ieskāva stikla sienas — tas viss atspoguļoja viņas mīlestību pret tuvību un kopā būšanu. Šenonai bija ļoti ciešs tuvinieku loks, un šī māja kļuva par patvērumu viņas draugiem un ģimenei.”
Atvērta plānojuma mājā ir ozolkoka grīdas, koka siju griesti un antīkas durvis. Lielajā viesistabā ir kamīns un bīdāmo stikla durvju siena, kas ļauj ērti savienot iekštelpas ar āra zonu. No lielajiem logiem paveras plašs skats uz okeānu, bet lielas šķūņa tipa durvis savieno vienu telpu ar nākamo.
Virtuvē ir liela centrālā sala un atvērti plaukti. Vienā salas pusē izvietotas bāra krēslu sēdvietas, bet otrā pusē atrodas iebūvēta izlietne, krāsnis un trauku mazgājamā mašīna.
Galvenajai guļamistabai ir tieša izeja uz baseina terasi, savukārt vannasistabā ir divas izlietnes, vanna un atsevišķa duša.
Ārpusē atrodas peldbaseins, ko ieskauj atpūtas krēsli, radot mierīgu vietu atpūtai saulē. Biezs dzīvžogs nodrošina miera un privātuma sajūtu.
Īpašumā ir arī segta terase ar āra kamīnu, kas kalpo kā papildu vieta viesu uzņemšanai.
Dohertija 2015. gadā pirmo reizi atklāja, ka viņai diagnosticēts krūts vēzis. Vēlāk viņai tika veikta mastektomija, kā arī ķīmijterapija un staru terapija.
Pēc tam, kad 2017. gada aprīlī aktrise vietnē “Instagram” paziņoja, ka slimība ir remisijā, 2020. gada februārī viņa atklāja, ka viņai diagnosticēts ceturtās stadijas vēzis.
2024. gada 13. jūlijā Dohertija nomira 53 gadu vecumā.