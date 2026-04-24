FOTO: seriāla “Intrigante” zvaigznes Leitone Mīstere un Čeiss Krofords atkalapvienojas
Seriāla “Intrigante” zvaigznes Leitone Mīstere un Čeiss Krofords sagādājuši patīkamu pārsteigumu faniem, atkal parādoties kopā publiskā pasākumā.
Abi aktieri, kuri savulaik iemiesoja Blēru Voldorfu un Neitu Arčibaldu populārajā pusaudžu drāmā “Intrigante”, satikās zīmola “Falconeri” vakariņās Losandželosā.
Pasākums norisinājās 23. aprīlī “Getty House”, kur “Falconeri” svinēja savu “Ultrafine Cashmere Collection”. Fotogrāfi iemūžināja Mīsteri un Krofordu kopā, un viņiem pievienojās arī Krofoda draudzene, modele Kelsija Merita.
Šī tikšanās īpaši piesaistījusi uzmanību “Intrigantes” cienītāju vidū, jo seriāls joprojām saglabā spēcīgu popkultūras statusu. Oriģinālseriāls noslēdzās 2012. gadā, taču tā varoņi — tostarp Mīsteres atveidotā Blēra un Krofoda tēlotais Neits — joprojām tiek aktīvi apspriesti sociālajos tīklos. Fanu konti šo mirkli jau paspējuši nodēvēt par nelielu “Upper East Side” atkalapvienošanos.
Šī nav pirmā reize pēdējā laikā, kad “Intrigante” aktieri raisījuši nostalģiju. 2025. gadā Krofords stāstīja, ka nejauši saticis Mīsteri Bejonses koncertā, pēc kā abi vēlāk satikušies uz ilgāku sarunu brokastīs.