Viņu reiz uzskatīja par vienu no 90. gadu skaistākajām TV zvaigznēm: kur tagad ir Daniela Fišela?
90. gados Daniela Fišela bija viena no televīzijas skaistākajām un iemīļotākajām jaunajām zvaigznēm. Viņas izskats, stils un šarms padarīja viņu par īstu sava laika favorīti, taču vēlāk aktrise no spožās Holivudas dzīves pakāpeniski attālinājās.
Kad 1993. gada septembrī pirmizrādi piedzīvoja seriāls “Boy Meets World”, ko pārraidīja arī Latvijā, tas ātri kļuva par vienu no iemīļotākajiem pieaugšanas stāstu seriāliem.
Komēdijseriāls vēstīja par iemīļoto Metjūzu ģimeni, kas piedzīvoja pārmaiņas ģimenes attiecībās, pirmās mīlestības un ikdienas vidusskolas drāmas. Daniela Fišela seriālā iedzīvināja Topangu Lorensu — brīvdomīgu meiteni un teicamnieci vienlaikus. Viņas raksturīgie mati un dabiskais stils joprojām iedvesmo fanus.
Taču ko aktrise darījusi kopš brīža, kad atkāpās no spilgtās Holivudas gaismas?
Daniela Fišela ir dzimusi 1981. gada 5. maijā Mesā, Arizonas štatā, Rika un Dženiferas Fišelu ģimenē. Divu bērnu mamma vislabāk pazīstama ar lomām seriālos “Boy Meets World” un tā turpinājumā “Girl Meets World”, kas iznāca 21 gadu vēlāk pēc oriģinālā seriāla pirmizrādes.
1998. gadā viņa saņēma YoungStar balvu kategorijā “Labākais jaunās aktrises sniegums komēdijseriālā”. Vēl piecas reizes viņa tika nominēta gan individuāli, gan kopā ar pārējo “Boy Meets World” aktieru sastāvu.
Daniela Fišela televīzijā debitēja 90. gadu sākumā, īslaicīgi piedaloties seriālā “Pilna māja” (1992–1993). Pēc tam sekoja gandrīz 150 sērijas “Boy Meets World” (1993–2000), kā arī viesloma seriālā “Kirk” (1996).
Papildus Topangas lomai Daniela filmējusies arī vairākās pilnmetrāžas filmās, tostarp “National Lampoon's Dorm Daze” (2003), tās turpinājumā “Dorm Daze 2” (2006) un filmā “”Boiling Pot” (2015).
Viņa strādājusi arī pie balss ierunāšanas projektiem līdz atgriezās Topangas lomā seriālā “Girl Meets World”, kas saņēma trīs Emmy nominācijas. Tas stāstīja par Korija un Topangas dzīvi pēc gadiem. Seriālā viņu meita Railija un viņas labākā draudzene Maija, kuru atveidoja dziedātāja Sabrina Kārpentere, piedzīvoja līdzīgus izaicinājumus kā reiz viņas tēvs — draudzībā, ģimenē, skolā un attiecībās.
Līdzīgi kā seriālā arī aktrise savu mīlestību atrada vidusskolā – Fišela apprecējās 2018. gadā. Aktrises vīrs Džensens Karpa toreiz sociālajos tīklos dalījās ar kāzu foto un rakstīja: “Šodien es apprecēju savu dvēseles radinieci. Mūs ieskāva ģimene un draugi, un tā bija labākā diena manā dzīvē.” Kāzās piedalījās arī daļa Danielas ekrāna ģimenes, tostarp kolēģe Sabrina Kārpentere, savukārt no vīra puses klāt bija Džons Meijers, kurš izpildīja viņu pirmās dejas dziesmu.
Kopš laulībām ar Džensenu Daniela kļuvusi par divu bērnu mammu. Pirmais dēls Adlers Lorenss piedzima 2019. gada 24. jūnijā Losandželosā, bet otrais dēls Kītons Džozefs pasaulē nāca 2021. gada 29. augustā. Daniela atklāti stāstījusi par vecākā dēla veselības grūtībām, kā arī skaidrojusi, ka jaunākā dēla otrais vārds dots par godu viņas vectēvam, kurš savu jaunāko mazmazbērnu satika 98 gadu vecumā.
Pēdējos gados Daniela Fišela guvusi panākumus arī kā producente un podkāstu vadītāja. Viņa kopā ar bijušajiem kolēģiem Raideru Strongu un Villu Frīdlu vadīja podkāstu “Pod Meets World”. Tāpat viņa strādājusi kā izpildproducente podkāstu sērijās “Magical Rewind”, “And That's What You Really Missed” un “Danielle with the Stars”. Pēdējais projekts sakrita ar viņas piedalīšanos šovā “Dancing with the Stars” 2025. gadā.
Pati Daniela Fišela ir teikusi, ka pēc agrīnajiem panākumiem viņai bija vajadzīgs pārtraukums no aktiermākslas, jo viņa jutās izdegusi. Vēlāk viņa atzina, ka tieši tajā brīdī, kad industrija visvairāk grib “svaigo seju” pēc populāra seriāla, viņa paņēma pauzi, un pēc dažiem gadiem atgriezties jau bija daudz grūtāk.