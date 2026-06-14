Skotija kļūst par C grupas līderi, Brazīlija un Maroka dala punktus
Pasaules kausa finālturnīra C grupā pēc pirmās spēļu kārtas vadībā izvirzījusies Skotijas izlase, kas ar 1:0 pārspēja Haiti. Tikmēr grupas favorīšu duelī Brazīlija un Maroka uzvarētāju nenoskaidroja, spēlējot neizšķirti 1:1.
Brazīlijas un Marokas spēlē neizšķirti 1:1 (0:0)
Spēles 21. minūtē pēc Brahima Diasa piespēles Ismails Saibari pretspēlētāju ielenkumā izmantoja situāciju, kurā brazīliešu vārtsargs Alisons Bekers bija izgājis tālu no vārtiem, un pārcēla viņam bumbu pāri, panākdams 1:0 Marokas labā. 11 minūtes vēlāk pēc Brunu Gimairaiša piespēles Vinisiuss Žuniors ar spēcīgu sitienu izlīdzināja rezultātu.
Pirmā puslaika beigās Marokas vārtsargs Jasins Bunu atvairīja Lukasa Paketas akrobātiskā lēcienā izdarīto sitienu pa vārtiem. Otrā puslaika kompensācijas laikā iespēja izraut uzvaru marokāņiem bija Neilam El-Ajnaui, taču Alisons atvairīja pretinieka no distances izdarīto sitienu.
Skotija, kas ar 1:0 (1:0) pārspēj Haiti
Mača 17. minūtē pēc Skota Maktomineja sitiena bumba trāpīja pa vārtu stabu, skotiem neizmantojot pirmo lielo izdevību izvirzīties vadībā. Vienīgie vārti tika gūti spēles 28. minūtē, kad Haiti vārtsargs Džonijs Plaisids ar kāju atsita bumbu, un pirmais pie tās bija Džons Makgins, kurš izdarīja sitienu no aptuveni 13 metriem. Ceļā uz vārtiem bumba skāra pretinieku spēlētāju un nonāca tīklā. Otrajā puslaikā Haiti futbolisti pārņēma bumbas kontroli, taču pārspēt Angusu Ganu viņiem neizdevās.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.