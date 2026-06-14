Pēc 53 gadu ilga pārtraukuma par NBA čempioniem atkal kļūst Ņujorkas "Knicks"
Pēc vairāk nekā piecām desmitgadēm bez titula Ņujorkas "Knicks" komanda atkal kļuvusi par NBA čempioni. Finālsērijas piektajā spēlē "Knicks" viesos ar rezultātu 94:90 (13:23, 24:19, 28:30, 29:18) pārspēja Sanantonio "Spurs" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 4-1.
Iepriekš "Knicks" titulu izcīnīja 1970. un 1973. gadā. Lai gan NBA čempiontituls tika izcīnīts pretinieku laukumā Sanantonio, svinību epicentrs atradās Ņujorkā, kur tūkstošiem līdzjutēju izgāja ielās, lai atzīmētu vēsturisko "Knicks" triumfu.
"Es šo brīdi esmu gaidījusi gandrīz visu savu dzīvi. Kad "Knicks" pēdējo reizi kļuva par čempioniem, man bija tikai seši mēneši. Ir grūti aprakstīt, cik ļoti priecājos," medijiem pauda kāda līdzjutēja. "Man bija šaubas, taču mēs to paveicām!" "Esmu dzīvojis Ņujorkā visu mūžu, un nekad neko tādu neesmu piedzīvojis. Šis varētu būt viens no labākajiem vakariem pilsētas vēsturē," norādīja kāds cits.
Jāpiebilst, ka šī sezona kļuvusi par iespaidīgu atdzimšanas stāstu klubam, kas ilgus gadus tika uzskatīts par vienu no neveiksmīgākajiem NBA klubiem. Iepriekšējo reizi "Knicks" NBA finālā spēlēja 1999. gadā, kad tieši "Spurs" liedza ņujorkiešiem izcīnīt titulu.
Par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Dželens Bransons, kurš uzvarētāju rindās guva 45 punktus. Otram rezultatīvākajam "Knicks" spēlētājam Mikalam Bridžesam bija 14 punkti, bet Džošs Hārts guva 13 punktus un izcīnīja 11 bumbas zem groziem. "Spurs" komandā rezultatīvākais bija rezervists Dilans Hārpers ar 25 punktiem, kamēr Viktors Vembanjama guva 19 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas.
Lielāko daļu mača ņujorkieši bija iedzinējos, pirmajā puslaikā iekrājot 16 punktu deficītu. Tomēr ceturtās ceturtdaļas otrajā pusē "Knicks" atspēlējās un pārņēma vadību, ko no rokām vairs neizlaida.
"Knicks" galvenajam trenerim Maikam Braunam šis ir piektais NBA čempiontituls, taču iepriekšējos četros viņš izcīnījis asistenta statusā "Spurs" un Goldensteitas "Warriors" sastāvā. "Spurs" vada savulaik "VEF Rīga" sastāvā bijušais Mičs Džonsons, kuram šī bija pirmā iespēja cīnīties par titulu.
"Spurs" nebija spēlējusi NBA finālā kopš 2014. gada, kad arī pēdējo reizi kļuva par čempioni, bet "Knicks" pēdējo reizi par čempiontitulu cīnījās 1999. gadā. Tieši "Knicks" komandā savu karjeru NBA sāka Kristaps Porziņģis. Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".