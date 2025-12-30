Pēc šķiršanās Adriana Miglāne atklāj: “Es biju bedrē, no kuras šķita - nav izejas”
Dziedātāja Adriana Miglāne, kura gada nogalē piedzīvoja šķiršanos no uzņēmēja Oļega Zabirko, sociālajā tīklā "Instagram" dalījusies ar ļoti personīgu un emocionālu atzīšanos par piedzīvoto dzīves posmu.
“Es salūzu. Pavisam godīgi – ļoti, ļoti, ļoti stipri salūzu. Es biju tādā bedrē kā vēl nekad dzīvē. Man šķita, ka no šīs bedres nav izejas, bet pateicoties pareizajiem cilvēkiem, tas izdevās,” atzina Adriana.
Dziedātāja uzsvēra, ka šī pieredze viņai bijusi īpaši smaga, taču vienlaikus arī devusi svarīgas atziņas.
“Es nekad nedomāju, ka šeit būšu – tik zemā dzīves punktā, bet mēs nekad nezinām, kas ar mums var notikt. Nekad nevienam vīrietim neļaujiet salauzt jūsu dzīvi. Sievietes ir visspēcīgākās, kas vien var būt gan kā mammas, gan kā draudzenes, gan kā vienkārši būtnes,” pauda Miglāne.
Viņa sirsnīgi pateicās visiem, kuri šajā laikā izrādījuši atbalstu un par viņu rūpējušies, īpaši izceļot ģimeni, draugus un savus sekotājus. “Es esmu ļoti, ļoti, ļoti laimīga, ka beidzot tas posms ir beidzies un man ir sākusies jauna dzīve – šoreiz pa īstam. Mans jaunais gads būs jauna lapa manā dzīvē,” atklāja dziedātāja.
Iepriekš Adriana publiski runājusi arī par savu aizraušanos ar alkoholu, šo periodu raksturojot kā vienu no tumšākajiem savā dzīvē: “Es atzīstu, ka biju aizrāvusies ar atkarību - alkohols! Tā ir elle, kas ierauj bezdibenī, ļoti smagi. Tu vairs neesi Tu! Bet es lepojos ar sevi, ka tiku pāri!”