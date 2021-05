Džūlija Robertsa, Pinka un pat Bella Hadida - slavenības, kas labprāt saimnieko dārzā

Aizdomīgie kabači

Šefpavārs Džeimijs Olivers pasauli ar savu piekto bērnu Riveru iepazīstināja ar sociālā tīkla "Instagram" starpniecību, fonā atrādot savu mazdārziņu: “Ar dēlu izklaidējamies dārzeņu dobēs!”

Izrādās, pavāra mīlestība uz dārzkopību savulaik esot radījusi arī problēmas laulības dzīvē: “Mana kundze mani apvainoja krāpšanā, jo es mēdzu pazust un atgriezties ar zaļiem ceļgaliem. Patiesībā bija kabaču sezona!”

Uzvarētājas tomāti

Arī mūziķe Pinka pērn "Instagram" palepojās ar savu iespaidīgo ražu: “Jau piecus gadus mēģinu izaudzēt tomātus. Beidzot! Es sakāvu grauzējus, es uzvarēju!” Nepagāja ne mēnesis, un sekoja arī video, bet nu jau ar vairāk sasniegumiem – baziliku, sīpoliem, fenheli u.c.

Saimniecība

Aktrises Dženiferes Gārneres "Instagram" konts ir pazīstams ar daudziem ēst gatavošanas video, un, kā izrādās, daudzas no ēdiena sastāvdaļām viņa audzējot pati. “Mēs dārzā audzējam tonnām augļu un dārzeņu. Mēs nevaram apstāties eksperimentēt un stādīt aizvien jaunas lietas,” aizrautīgi stāsta dārzniece, kuras saimniecību nopietnāku padara arī sava vistu kūts.

Mutanti

Mūziķe Halsey dārzniecībai esot pievērsusies karantīnas laikā, lai saglabātu “emocionālo līdzsvaru” un izbaudītu “vienkāršības mirkļus”: “Tas ir viens no maniem jaunajiem, daudzajiem hobijiem. Pat nevarēju iedomāties, ka tas sniegs tādu gandarījumu.” Protams, kā iesācējai no kļūdām neizbēgt, tas ir, aizmirst laikus novākt gurķu ražu un par to arī iesmiet: “Nejauši izaudzēju gurķus – mutantus. Apsveru domu tos pārdot kā beisbola nūjas alternatīvas.”

Noder fotogrāfijai

Supermodele Bella Hadida pandēmijas laikā ir atgriezusies pie dabas. Viņa mitinās kopā ar mammu Jolandu ģimenes fermā un laiku pavada, gatavojot ēst, rūpējoties par zirgiem, kopjot dārzu un tam visam pa vidu – izmantojot iespēju arī nofotografēties ar “sasniegumiem”.

Ko izaudzē, to ēd

Aktrise Džūlija Robertsa ir trīs bērnu māte, kura uzskata, ka labs uzturs ir viņas ģimenes prioritāte. 2008. gadā Robertsa ir nopirkusi fermu Malibu un interesi par ilgtspējīgu dzīvesveidu ir pilnveidojusi ar pupiņu, burkānu un salātu audzēšanu. “Pērn mums bija lapu kāpostu pārpilnība dārzā, un mēs ar bērniem kļuvām apsēsti ar lapu kāpostu kraukšķīgajiem čipsiem,” stāsta aktrise. Viņa uzskata, ka bērni, paši audzējot pārtikas produktus, kļūst uztura izvēlē apzinātāki un, protams, lepni par sasniegto. Savukārt virtuves atkritumus viņa izmanto kompostam – dārza turpinājumam.

Nebeidzami pārsteigumi

“Nekas nelīdzinās tam, ka novāc un ēd dārzeņus un augļus, ko pats esi audzējis. Uzskatu, ka ikvienam ir jābūt iespējai pašam audzēt savu pārtiku,” sociālajā tīklā "Instagram" ziņo aktrise Zoja Dešanela un aicina ziedot kustībai "Million Gardens Movement", kuras misija ir radīt miljonu mazdārziņu (pārnēsājamus, iekštelpās lietojamus) mazāk nodrošinātām ģimenēm.

“Man bija pārsteigums, cik ļoti bērni vēlas ēst to, ko paši ir redzējuši augam. Piemēram, mana meita ir kļuvusi ārkārtīgi izvēlīga, un viņu tagad ir grūti pierunāt ēst dārzeņus, ko viņa nepazīst,” priecājas entuziaste.

Tikai dabīgo

Foto: Instagram, Vida Press

“Mācu saviem bērniem cienīt dabu un gatavot no tā, kas aug mūsu dārzā,” aktrise Džesika Alba vēlas dzīvot dabai draudzīgi un audzē lapu kāpostus, salātus un garšaugus. Alba ir arī uzņēmuma īpašniece, kas pārdod dabīgus, videi draudzīgus produktus mājsaimniecībai un zīdaiņiem (pat autiņbiksītes).