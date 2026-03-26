"Ģimene burkā" dalībnieces Esteres Bindres jaunās attiecības pavisam ātri jau izjukušas
Tikko uzplaukusī romantika realitātes šova "Ģimene burkā" dalībnieces Esteres Bindres dzīvē izdzisusi zibensātrumā. Lai gan vēl pirms dažām dienām izskanēja paziņojums par viņas jaunajām attiecībām, šī savienība jau ir pagātne, un jauniete atkal bauda brīvas meitenes statusu.
Šis emocionālais pavērsiens noticis teju vienlaicīgi ar ģimenes lielo pārvākšanos. Paralēli mantu šķirošanai Agrita un Estere veica arī simbolisku "tīrīšanu" savās dzīvēs, izmetot atkritumos bijušo kavalieru dāvinājumus. Dodoties uz konteineru ar novītušajiem ziediem, Agrita uzsvēra: "Nu, ko, vecie pušķi, jāatvadās. Jaunajā mājā ar vecajām lietām nedosimies!"
Lai gan rozes, ko Estere saņēma vien pagājušonedēļ, sākotnēji šķita kā solījums skaistai nākotnei, realitāte izrādījās skarbāka. Līdz ar ziedu nonākšanu atkritumos Estere oficiāli pielika punktu runām par savu mīlas dzīvi. Analizējot notikušo, viņa neslēpj, ka jau pašā saknē sirds balss un pašsajūta čukstējusi priekšā – šis partneris nav īstais: "Ja tu paskaties tā laika periodā, kas bija noticis un kā tavs ķermenis bija reaģējis, un kādas zīmes bija devis, laikam man jau no paša sākuma bija nedaudz nepārliecinātība par to, ka cilvēks, ar ko es gribētu veidot attiecības, nav līdz galam mans."
Par konkrētiem iemesliem, kas sagrāva šo savienību, meitene runā izvairīgi, vien liekot nojaust par kādu nepatīkamu pavērsienu: "Dzīvē dažreiz notiek situācijas, kuras tu nemaz negribēji, lai notiek."