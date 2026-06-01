11. Dārza svētki Bērnu slimnīcā Rīgā
Atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, šodien, 1. jūnijā, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā jau 11. reizi sadarbībā ar “Maxima Latvija” norisinājās ...
Veselīgas svinēšanas tematikā aizvadīti Bērnu slimnīcas 11. Dārza svētki. FOTO
Atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, šodien, 1. jūnijā, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā jau 11. reizi sadarbībā ar “Maxima Latvija” norisinājās Dārza svētki, kas pulcēja pacientus, viņu ģimenes un slimnīcas darbiniekus.
Šī gada svētku tēma “Veselīga svinēšana kopā” atgādināja, ka veselīgs dzīvesveids un prieks iet roku rokā. Pasākuma laikā viesi baudīja muzikālus priekšnesumus Fiņķa un “Dzeguzītes” izpildījumā, iesaistījās radošās un izglītojošās aktivitātēs, kā arī iepazina veselīga uztura iniciatīvas un atbildīgu Latvijas uzņēmumu sarūpētos gardumus.
Visas dienas garumā bērni kopā ar ģimenēm varēja piedalīties radošajās aktivitātēs, seju apgleznošanā, galda hokeja turnīrā kopā ar Latvijas hokejistiem un dažādās izzinošās nodarbēs. Apmeklētāji iepazina veselīga uztura paradumus kustības “Ēstprieks” zonā, baudīja Latvijas restorānu un uzņēmumu sarūpētos gardumus, kā arī kopā ar šefpavāru Lauri Aleksejevu un “Maxima Latvija” gatavoja veselīgus smūtijus. Par izglītojošām aktivitātēm un drošības jautājumiem rūpējās Valsts policija, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, savukārt īpašu prieku bērniem sagādāja arī Dr. Klauni, Ķepu terapijas suņi un citi svētku draugi.
“Bērnu slimnīca šodien ir kļuvusi par cilvēcības, profesionalitātes un attīstības simbolu Latvijas veselības aprūpē, apliecinot, ka augstākās kvalitātes medicīna var iet roku rokā ar cilvēcību, rūpēm un atbalstu ģimenēm. Tajā bērni un viņu ģimenes var justies gaidīti, saprasti un atbalstīti. Katrs darbs, ko paveicam, lai bērns justos drošāk, mierīgāk un priecīgāk, ir ieguldījums ne tikai viņa veseļošanās ceļā, bet arī Latvijas nākotnē. Slimnīca mērķtiecīgi ir veidojusi arvien ģimenēm draudzīgāku vidi, kur līdzās augstākās kvalitātes medicīniskajai aprūpei tikpat svarīga ir cilvēcība, līdzās būšana un rūpes par bērna labsajūtu. Tas nebūtu iespējams bez Bērnu slimnīcas fonda neatlaidīgā darba un ziedotāju un atbalstītāju dāsnuma 25 gadu garumā. Dārza svētki ir skaists apliecinājums tam, ka arī ārstēšanās laikā bērniem ir tiesības uz prieku, svētkiem un bezrūpīgiem mirkļiem kopā ar saviem tuvākajiem. Īpašs prieks, ka šogad tie norisinās jaunatklātajā Taureņu laukumā – vietā, kas radīta kustībai, satikšanās priekam un bērnu smaidiem,” uzsver Veselības ministrs Hosams Abu Meri.
“Dārza svētki Bērnu slimnīcā jau vienpadsmito gadu ir īpaša tradīcija, kas bērnu, ģimeņu un arī slimnīcas darbinieku ikdienā ienes viegluma un kopā būšanas sajūtu. Šodien pavisam noteikti mūsu mazie pacienti aizmirsīs, ka atrodas slimnīcā, un kopā ar slimnīcas personālu un saviem vecākiem varēs iesaistīties dažādās aktivitātēs, kopā priecājoties tā, kā to prot tikai bērni.
Starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības dienā ar šī gada tēmu “Veselīga svinēšana kopā” vēlamies atgādināt par līdzsvaru ikdienā – par veselīgu ieradumu nozīmi, vienlaikus neaizmirstot, ka svētkos vieta ir kārumiem. No sirds pateicamies mūsu ilggadējiem draugiem “Maxima Latvija” par uzticību un atbalstu, kā arī visiem svētku atbalstītājiem, kuri palīdzēja radīt bērniem un viņu ģimenēm gaišu, sirsnīgu un prieka pilnu dienu,” stāsta Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa.
“Šajā gadā īpašs prieks ir gan par mūsu Dārza svētku norises vietu – jaunizbūvēto Taureņu laukumu, gan svētku tēmu – kopīgu veselīgu svinēšanu. Piedalīties svētkos vienmēr priecājas Bērnu slimnīcas darbinieki kopā ar saviem bērniem un pacientiem. Aicinu visus Starptautiskajā Bērnu aizsardzības dienā aizdomāties par to, ka katram bērnam ir tiesības pieaugt iespējami veselīgi, lai nākotnē mēs dzīvotu arvien veselīgākā sabiedrībā. Lai to veicinātu, Bērnu slimnīca dara visu iespējamo, piesaistot sadarbības partnerus un atbalstītājus. Paldies “Maxima Latvija” par ilggadējo atbalstu Bērnu slimnīcas pacientiem gan ikdienā, īstenojot veselīga uztura kustības “Ēstprieks” aktivitātes, gan tradicionālajos Dārza svētkos,” uzsver Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols.
“Bērnu un jauniešu veselība ir viena no mūsu prioritātēm, tāpēc jau ilgstoši atbalstām iniciatīvas, kas palīdz ne tikai atveseļoties, bet arī veidot veselīgus ieradumus ikdienā. Kopā ar Bērnu slimnīcu un Bērnu slimnīcas fondu radītā kustība “Ēstprieks” ik dienu palīdz nodrošināt pilnvērtīgas maltītes pacientiem, savukārt Dārza svētki ir iespēja parādīt, ka veselīgs uzturs var būt arī aizraujošs, garšīgs un prieka pilns. Ticam, ka balanss ir svarīgs visā – arī svētkos, tāpēc šodien bērni un viņu ģimenes varēja baudīt gan veselīgus vrapus un smūtijus, gan citus gardumus, vienlaikus kopā pavadot pozitīvu un iedvesmojošu dienu,” saka “Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.
Šie svētki nevarētu norisināties bez partneru un atbalstītāju iesaistes, tāpēc svētku organizatori saka paldies ikvienam, kurš palīdzēja radīt šo dienu pacientiem un viņu ģimenēm. Bērnu slimnīcas Dārza svētki tapa ar Rāmkalni, Skrīveru mājas saldējums, Pophouse.lv, Pavāru mājas, Hooligaan Bubble Tea & Coffee, Mālpils muižas, 36. līnijas, Pullman x Harper, Pica Lulū, BaoBun, Hercogs Garden, Akvilė Latvija, Pavāru klubs, Maxima Latvija, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Pasaku nama, Jogitas pasākumi, Lanordija, Latvijas Hokeja federācijas Dr. Klauni, Mārtiņa burbuļi un Bērnu slimnīcas labbūtības programmas – Ķepu terapija, veselīga uztura kustības “Ēstprieks” un atbildīgo partneru Ezerkauliņi, Mārupes siltumnīcas, Balticovo, Rēzeknes gaļas kombināts, Latvijas maiznieks, Alpro, Smiltenes piens, Veseļojies ar prieku, Vesela pasaule un Pediatrijas spēļu kabineta, mūziķa Fiņķa un bērnu ansambļa “Dzeguzīte” atbalstu.