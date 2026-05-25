Atklāta princeses Diānas vēstule izgaismo detaļu, ko viņa nespēja paciest laulībā ar Čārlzu
Lai gan princese Diāna pēc kāzām ar toreizējo princi Čārlzu dzīvoja vienā no Londonas zināmākajām karaliskajām rezidencēm — Kensingtonas pilī, izrādās, šī dzīve nebūt nebija tik pasakaina, kā daudzi varētu domāt. Iepriekš nepublicēta vēstule atklāj mazzināmu detaļu par Diānas laulības sākumu.
Saskaņā ar vēstuli, kas publicēta laikrakstā “The Telegraph”, princese savai draudzenei rakstīja, ka medusmēneša kruīza laikā uz karaliskās jahtas “Britannia” baudījusi “nebeidzamu sauli” un “mierīgu jūru”. Vēstule, kas uzrakstīta uz karaliskās ģimenes ģerboņa papīra no Balmorālas pils neilgi pēc 1981. gada karaliskajām kāzām, bija adresēta Ketrīnai Hanberijai — bijušajai klasesbiedrenei Vesthītas meiteņu skolā Kentā.
Tajā bija rakstīts: “Mums bija svētlaimīgs medusmēnesis ar nebeidzamu sauli un, par laimi, mierīgu jūru… Tagad līdz oktobra beigām esam Skotijā, un tas mums ir liels prieks — man patīk visu dienu būt ārā, un es ienīstu Londonu!”
Pēc 1981. gada kāzām toreizējais Velsas princis un princese pārcēlās uz 8. un 9. apartamentiem Kensingtonas pilī. Vēlāk Diāna trešo stāvu pārveidoja par bērnistabu saviem dēliem — princim Viljamam un princim Harijam.
Ar interjera dizainera Dadlija Poplaka palīdzību Diāna telpām piešķīra pati savu stilu. Interjers bija rotaļīgs un viegls — ar koši rozā dīvānu un smalku ziedu raksta tapetēm.
Sākotnēji remontdarbu izmaksas tika lēstas 250 000 mārciņu jeb aptuveni 290 000 eiro apmērā, taču vēlāk tās pieauga līdz 524 000 mārciņām jeb aptuveni 607 000 eiro, jo īpašuma apkurei izmantotie boileri bija sliktā stāvoklī. Saskaņā ar 2011. gada rakstu izdevumā “Today”, īpašuma renovāciju bija plānots pabeigt 2012. gadā.
Vēstule sniedz arī ieskatu tajā, kā Diāna pielāgojās laulības dzīvei. Viņa rakstīja: “Ir brīnišķīgi būt precētai — domāju, ka pēc diviem mēnešiem to jau var droši teikt…!” Viņa piebilda: “Tā ir kā rotaļāšanās ar pieaugušajiem!”
Vēstule ir daļa no priekšmetu kolekcijas, ko tās saņēmēja jūlijā plāno izsolīt “Gorringe’s Fine Art & Interiors” izsolē Luisā, Austrumsaseksā. Kolekcijā iekļautas arī Diānas skolas laiku fotogrāfijas, tostarp viena kopā ar aktrisi Tildu Svintoni.
Princese Diāna kāzu dienā
Princese Diāna un Velsas princis Čārlzs apprecējās 1981. gada 29. jūlijā.