Latgales tūrisma pakalpojumu sniedzēji brīdina par kritisko situāciju nozarē saistībā ar dronu incidentiem
Latgales tūrisma nozares pārstāvji atklātā vēstulē vērsušies pie Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča un Latvijas valdības, brīdinot par kritisko situāciju reģiona tūrisma un viesmīlības nozarē saistībā ar dronu incidentiem reģionā.
Latgales Tūrisma asociācija (LTA) uzsver, ka atkārtotie bezpilota lidaparātu incidenti, gaisa telpas apdraudējuma brīdinājumi, šūnapraides trauksmes paziņojumi un NATO iznīcinātāju aktivizēšana radījuši sabiedrībā nedrošības sajūtu, kas tieši ietekmējusi tūrisma nozari.
Vēstulē norādīts, ka ārvalstu tūristi un tūroperatori masveidā atceļ rezervācijas, un atteikto rezervāciju apjoms jau sasniedzis 60%. Tāpat tiekot atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas. Kā piemērs minēts Siguldas novads, kas aizliedzis skolēnu grupu braucienus uz Latgali.
LTA uzsver, ka arī vietējie iedzīvotāji drošības apsvērumu dēļ izvairās no došanās uz Latgali, tādējādi viesnīcas, viesu mājas, kempingi, restorāni un tūrisma objekti piedzīvo strauju rezervāciju kritumu tieši pirms vasaras sezonas. Salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu rezervāciju apjoms samazinājies par aptuveni 40%.
“Tūrisma nozare šobrīd piedzīvo smagāko krīzi kopš pandēmijas laika. 2026. gada vasaras sezona Latgalē faktiski ir iznīcināta,” teikts vēstulē. Asociācija brīdina, ka situācija var novest pie uzņēmumu bankrotiem, darbības apturēšanas un darbinieku atlaišanas.
Nozares pārstāvji uzsver, ka problēma skar ne tikai tūrisma uzņēmumus, bet arī plašāku reģiona ekonomiku — mājražotājus, zemnieku saimniecības, ēdināšanas uzņēmumus, transporta pakalpojumu sniedzējus un nodarbinātību kopumā. Latgales Tūrisma asociācija uzskata, ka ekonomiskās aktivitātes saglabāšana pierobežā ir arī nacionālās drošības jautājums. “Tukša un ekonomiski novājināta pierobeža ir valsts mēroga risks,” uzsver asociācija.
Vēstulē valdībai pieprasīts steidzami ieviest īpašus atbalsta instrumentus Latgales tūrisma un viesmīlības nozarei. Starp priekšlikumiem minēta darbaspēka nodokļu atcelšana līdz 2026. gada beigām, valsts iestāžu un kapitālsabiedrību pasākumu prioritāra rīkošana Latgalē, apgrozāmo līdzekļu granti uzņēmumiem, kā arī valsts finansēta komunikācijas kampaņa, lai mazinātu sabiedrības bažas un uzsvērtu, ka Latgale ir drošs galamērķis.
Tāpat asociācija aicina noteikt atvieglojumus dažādu projektu rezultatīvo rādītāju sasniegšanā, nepiemērojot sankcijas tiem uzņēmumiem, kuri drošības situācijas dēļ nespēj izpildīt iepriekš plānotos mērķus.
“Latgale šobrīd nedrīkst kļūt par psiholoģiskā kara un ģeopolitiskās spriedzes ekonomisko upuri,” norāda LTA, aicinot valdību rīkoties nekavējoties, lai nepieļautu uzņēmumu bankrotus un ekonomiskās aktivitātes sabrukumu Latvijas pierobežā.