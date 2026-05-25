"Divi bērniņi būtu lieliski!" - aktieris Mārtiņš Počs un viņa Ilze pēc krāšņām kāzām nekavēsies ar ģimenes pieaugumu
Jaunpils evaņģēliski luteriskajā baznīcā 15. maijā viens otram jāvārdu teica aktieris un TV šova "Mīlestības villa" vadītājs Mārtiņš Počs un finansiste Ilze Blumfelde. Mārtiņš atzīst, ka jau pirmajā brīdī, kad Ilzi ieraudzīja, apjauta, ka saticis savu liktenīgo sievieti.
Mārtiņa un Ilzes ceļi krustojušies brīdī, kad abi to vismazāk gaidīja, – draugu ballītē neilgi pēc tam, kad abi bija pielikuši punktu iepriekšējām attiecībām. “Mēs abi tobrīd bijām noslēguši noteiktu nodaļu savā dzīvē un neko jaunu nemeklējām,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" norāda Ilze. “Tāpēc sākumā attiecības ar Mārtiņu attīstījās piesardzīgi – pamazām vienam otru iepazīstot. Tomēr vienā brīdī mūsu starpā “ieslēdzās piektais ātrums”, un no tā brīža tālākie notikumi attīstījās strauji.”
Tikmēr Mārtiņš smejot precizē, ka viņam “piektais ātrums” ieslēdzās uzreiz – jau pirmajā brīdī, kad viņš Ilzi ieraudzīja. “Kad Ilzi pamanīju, viņa stāvēja pret mani ar mugurpusi, un jau tajā brīdī man galvā atskanēja brīdinājuma signāls: “Hjūstona, mums ir problēma!” Kad viņa pagriezās, sapratu, ka esmu nepatikšanās,” aktieris smejot nosaka, norādot, ka viņam jau tobrīd šķita, ka šis viss varētu izvērsties ģimenes stāstā.
Mārtiņam darbā jāskūpsta citas sievietes
Mārtiņš uzsver, ka aktiera profesijai ir sava specifika, un attiecību sākumā Ilzei, kura iepriekš ar šo vidi nebija saskārusies, vairākas lietas nebija viegli pieņemt. “Aktieris ir publiska persona – gan uz skatuves, gan kino tu piederi daudziem cilvēkiem,” saka Počs, piebilstot, ka lomu dēļ nākas iejusties visdažādākajos tēlos. “Sākotnēji man šķita ārkārtīgi savādi, ka mans mīļotais cilvēks darbā skūpsta citas sievietes. Bet Mārtiņš man allaž atgādināja: “Ne jau es viņas skūpstu, bet mans tēls Pēteris!”,” viņa smejot nosaka.
Mārtiņš piebilst, ka cenšas visu ar Ilzi izrunāt uzreiz, “lai mājās būtu mieriņš”, un uzsver – no romantikas šādās ainās ir tālu. “Filmēšanā jādomā par mizanscēnām, tekstu, kadrējumu un citām niansēm. Bieži vien aina jāatkārto vairākas reizes, un tas notiek, kamēr tev aiz muguras stāv miljons cilvēku. Bet, ja atrodies uz skatuves, tu skūpsties neskaitāmu skatītāju priekšā… Te ir jautājums – vai otrs cilvēks šādu pasauli var pieņemt vai nevar.”
Nav ko ilgi lauzīt galvu
Drīz vien abu sarunās sāka izskanēt doma par kāzām. Pāris norāda, ka brīdī, kad satiec īsto cilvēku, šāds lēmums nāk viegli. Abi smejot arī piebilst, ka “viņiem vairs nav divdesmit gadu, lai par precēšanos ilgi lauzītu galvu”.
Mārtiņš neapzinātā līmenī jau kopš pirmās tikšanās zinājis, ka Ilzi bildinās, bet īsto grūdienu deva saruna ar draugu. “Neilgi pirms lidojuma uz šova "Mīlestības villa" filmēšanu es sazvanījos ar sev ļoti tuvu draugu Viktoru, kurš mani pazīst jau no seniem laikiem un zina arī manus iepriekšējos attiecību stāstus un to, ka noteiktā fāzē tie vienmēr apraujas… Kādā brīdī viņš pavaicāja, vai esmu pārliecināts, ka Ilze ir mana īstā sieviete. Es atbildēju apstiprinoši. Un tad viņš ierosināja, ka pirms došanās uz filmēšanu es varētu spert šo soli, lai visiem sirdis būtu mierīgākas. Tas bija ļoti vērtīgs padoms. Pēc šīs sarunas es apjautu, ka vairs nav ko bremzēt.”
Uz viena ceļa ar gredzenu rokās
Līdz filmēšanai bija palikusi vien nedēļa, un Mārtiņam radās doma, ka viszīmīgākā vieta, kur bildināt Ilzi, būtu tā pati, kur abi pirmo reizi satikās. Taču, tā kā vieta neatradās Rīgā, viņam nācās izdomāt, kā mīļoto turp nogādāt, lai viņa par gaidāmo pārsteigumu nenojaustu. “Dažas dienas pirms lidojuma Mārtiņš pavaicāja, vai varu viņam palīdzēt ar iepirkšanos. Tomēr norunātajā laikā no Mārtiņa nebija ne vēsts. Pagāja pusstunda, stunda… Kad Mārtiņu sazvanīju, viņš atbildēja, ka ir ceļā, bet piebilda, ka viņam radies lielisks pēdējā brīža piedāvājums. Viņš aicināja mani skaisti sapucēties un sacīja, ka pa ceļam visu izstāstīšot,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Ilze.
“Kad Ilze iekāpa manā auto, pastāstīju, ka mums zināmam fotogrāfam bija paredzēta fotosesija, tomēr pāris neesot ieradies, un, tā kā telpas jau esot skaisti iekārtotas, mums radusies lieliska iespēja šo fotosesiju izmantot! Jāpiebilst, ka pirms tam biju iegriezies ziedu veikalā, kur sarūpēju 101 rozi. Tikai tad, kad pušķis bija sagatavots, padomāju – kā gan šo visu lai tagad noslēpj?! Pēdējā brīdī man radās ašā ideja rozes ietīt pledā, bet uz Ilzes jautājumiem par to, kas tur noslēpts, atbildēju, ka tā ir fotosesijas lampa, kas jānogādā fotogrāfam.” Protams, ne fotosesija, ne lampa nebija patiesība.
Ilze kādā brīdī apjautusi, ka vieta, kurai viņi tuvojas, izskatās bezgala pazīstama, tomēr līdz pēdējam nenojauta par Mārtiņa plāniem. “Kad izkāpām no automašīnas, es devos iemūžināt ainavu pāris fotogrāfijās. Bet, kad pagriezos, Mārtiņš bija manā priekšā nometies uz viena ceļa ar gredzenu rokās,” atklāj Ilze, neslēpjot saviļņojumu.
Vēl dienu pirms kāzām – bez uzvalka un kleitas
Gatavošanos kāzām abi uztvēruši ar zināmu mieru, tomēr šajā laikā netrūka pārbaudījumu un amizantu situāciju. Piemēram, vien dienu pirms laulībām Ilzes kāzu kleita vēl nebija gatava un no Londonas nebija pienācis Mārtiņam pasūtītais smokings. “Bet Mārtiņš bija optimists un visu laiku atkārtoja, ka vēl ir daudz laika,” jautri norāda Ilze.
Interesanta situācija bijusi arī dzimtsarakstu nodaļā, kad laulību pieteikumā bija jānorāda sievas uzvārds pēc kāzām. Ilze stāsta, ka šo ailīti sākumā atstājusi tukšu un pēc dokumentu aizpildīšanas iedevusi tos Mārtiņam parakstīt. “Es sacīju, ka tā tas neies cauri,” smej Mārtiņš. “Teicu – ja viņa nepāriet manā uzvārdā, tad par ko mēs vispār runājam?! Tā nu Ilze dokumentu parakstījusi “piespiedu brīvprātīgā kārtā”,” joko Mārtiņš. Bet Ilze piebilst, ka jebkurā gadījumā to būtu izdarījusi.
Divi bērniņi būtu lieliski
Lai gan daudzi pāri mūsdienās kopā dzīvo, gadiem ilgi neprecoties, Mārtiņš un Ilze atzīst, ka viņiem laulība bijusi ļoti svarīgs solis. “Mēs abi esam ģimeniski cilvēki ar līdzīgām vērtībām. Jau pašā sākumā zinājām, ka vēlamies laulību,” pauž Mārtiņš, piebilstot, ka abi uzreiz arī zinājuši, ka laulāsies baznīcā. Bet Ilze norāda, ka, viņasprāt, attiecības ir jābūvē secīgi – pirmajai jānāk mīlestībai, kam seko bildinājums, kāzas un ģimenes pieaugums.
Pāris nenoliedz, ka ir pozitīvi noskaņoti arī pret ģimenes pieaugumu un kāzas esot pirmais solis šajā virzienā. “Mārtiņam jau kopš vidusskolas laika daudzi teica, ka viņš kādu dienu būs lielisks tētis, jo allaž atrod labu kontaktu ar bērniem.” Aktieris neslēpj, ka viņam patīk darboties bērnu un jauniešu teātrī "Knifiņš" Tukumā, viņam sniedz piepildījumu bērnu prieks un klātbūtne. Pāris pauž, ka ideālā variantā vēlas vismaz divus bērnus, tomēr svarīgāks par bērnu skaitu būtu tas, lai viņi izaudzinātu sakarīgus un labus cilvēkus, kuros būtu ieliktas pareizās vērtības.