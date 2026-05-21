Agrā rīta svētlaime uz Kāla ezera atgriežas 1. augustā.
Novadu ziņas
Šodien 09:59
Ezera Skaņas 2026: atgriežas agrā rīta svētlaime uz Kāla ezera
Madonas novads. Mistiskā, sapņainā un Latvijā unikālā muzikālā performance “Ezera Skaņas” 2026. gadā atgriežas ar jaunu piedzīvojumu. Pasākums notiks 1. augustā plkst. 04.00 Kāla ezera vidū, kad tumsa vēl turas pie nakts, bet gaisma jau sāk aust.
“Ezera Skaņas” ir īpašs notikums, kas apvieno mūziku, dabu un meditatīvu pārdzīvojumu. Apmeklētāji ezerā dodas laivās nakts ieskauti, un klusumā pēkšņi parādās peldoša skatuve, no kuras atskan pirmās skaņas. Mūzika pieaug līdz ar rītausmu un sasniedz kulmināciju brīdī, kad saule uznirst virs ezera.
Pasākuma būtība ir telpa starp sapņiem un nomodu, kur mūzika un daba saplūst vienotā pieredzē. Kāla ezera neskartā ainava kļūst par skatuvi, kurā klausītāji piedzīvo rīta mieru, gaismas atnākšanu un īpašu kopības sajūtu.