ZZS: nevainīguma prezumpcija nav atcelta
Ģenerālprokurors ar saviem izteikumiem ceturtdienas, 21.maija, Valsts kontroles rīkotajā mediju pasākumā radījis nepārprotamu iespaidu, ka Saeimas deputāts, bijušais zemkopības ministrs Armands Krauze ir izdarījis noziegumu, uzskata Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS), akcentējot, ka nevainīguma prezumpcija nav atcelta un šis princips ir stingri jāievēro.
Kriminālprocesa likuma 19.pants nosaka definē nevainīguma prezumpciju, un nosaka: neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta šajā likumā noteiktajā kārtībā. Tāpat likums paredz: ja valsts amatpersona, kas nav kriminālprocesā iesaistītā persona, ar publisku paziņojumu ir izteikusies par personas vainīgumu, pārkāpjot nevainīguma prezumpciju, procesa virzītājs, pamatojoties uz personas motivētu iesniegumu, publiski informē par nevainīguma prezumpcijas principa pārkāpumu, bet iesnieguma kopiju nosūta izvērtēšanai institūcijai, kura var lemt par amatpersonas atbildību.
Atzīstot un cienot prokuratūras neatkarību, ZZS norāda, ka arī ģenerālprokuroram ir jāievēro likumos noteiktais. Tā kā ģenerālprokurors nav iesaistīts prokuratūrā sāktajā pārbaudē par to, vai, lemjot par atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem, valsts amatpersonas ir rīkojušās atbilstoši likuma prasībām, viņa izteikumi par personas vainu var ietekmēt procesa virzītāju.
Savukārt izteikumi par politiskas personas pareizāko rīcību rada iespaidu, ka ģenerālprokurors vēlas ietekmēt politisko vidi.