Sabiedrība
Šodien 13:28
Mūžībā devies motosportista Agra Neijas tēvs Vladimirs Neija
2026. gada 13. maijā mūžībā devies Vladimirs Neija (23.03.1949–13.05.2026.), cilvēks ar izcilu spēju realizēt savas ieceres, tostarp motoru sportā, sociālajos medijos informē Agris Neija.
Vladimira ieguldījums ir neaizvietojams – pateicoties viņa atbalstam un pieredzei, Agra Neijas uzvaras “Gaujas Kausos”, 20 Latvijas čempiona tituli, PSRS čempiona tituls, Austrumeiropas kauss, Baltijas, Polijas un Krievijas čempiona tituli, kā arī apļa rekordi kļuvuši par realitāti.
Vladimirs spēja paveikt šķietami neticamo – viņa atbalsts ļāva Agrim Neijam piedalīties Eiropas čempionātos 1990. gados motošosejā, kā arī Pasaules Kausā Lemānā un Bol d’Or 24 stundu sacensībās. Viņa neatlaidība un darba spējas bija pamats tam, ka Kārlis Neija šobrīd startē pasaules čempionātā.
Atmiņā paliks Vladimira iedvesma, atbalsts un mīlestība pret motoru sportu. Viņa piemiņa vienmēr paliks gaiša.