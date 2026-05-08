Šovā "Ģimene burkā" Olga Koha pieprasa vīram veikt vazektomiju. Kāpēc šāds ultimāts?
Šova "Ģimene burkā" jaunākajos notikumos uzmanības centrā nonākusi delikāta tēma - Olga Koha mudina laulāto draugu izšķirties par vazektomiju, taču Viesturs par šo perspektīvu izrāda manāmu skepticismu un nevēlēšanos iedziļināties detaļās. Kas licis Olgai izvirzīt šādu ultimātu?
Kamēr ģimenes draugu lokā vīrieši pagalmā nodarbojas ar gaļas cepšanu, pavasarīgais laiks rosina dažādas vīru sarunas. Viesturs kopā ar draugu Rihardu prāto, kādas intrigas mājā šobrīd vērpj viņu otrās pusītes. Neskatoties uz šķietamo vienaldzību, Viesturs izsaka trāpīgu prognozi: “Gan jau atkal par kaut kādām "apšņikāšanām"!” Viņš neslēpj, ka pēc desmit kopā pavadītiem gadiem starp partneriem vairs nav tabu tēmu. Tomēr idilli pārtrauc Olgas parādīšanās, kura ar divdomīgu jautājumu "Vai apspriedāt lietu?" liek noprast par iepriekš norunātu uzdevumu. Kungi mēģina situāciju vērst par joku, piesaucot lietaino laiku, taču Olga paliek nelokāma – viņi kopā sūtīti pie grila ar konkrētu mērķi.
Skaidrojot situāciju plašāk, Olga ir tieša: “Tā saruna bija, sauksim lietas īstajos vārdos, par "šņik-šņik" [vazektomiju]. Ja jau mans vīrietis man pasaka, ka viņš vairs negrib bērnus, nu, tad uzņemies atbildību un ej!” Viņa uzskata, ka, sasniedzot 40 gadu slieksni, viņai vairs nevajadzētu savu organismu pakļaut hormonālajai kontracepcijai, tāpēc atbildība par ģimenes plānošanu būtu jāpārņem vīram.
Viesturs neslēpj savu sakāpināto reakciju: "Kā čūsku piemin, tā čūska klāt!" Drauga mudināts atklāt kārtis par to, cik tālu ir sagatavošanās process, Viesturs top noslēgts: “Kādā procesā? Es negribu cilāt šo lietu!” Tomēr vēlāk viņš atzīst, ka zināma virzība ir notikusi. Ar Olgas ginekoloģes starpniecību ir iegūtas koordinātas speciālistam, kurš orientējas vīriešu hormonālajā veselībā. Viesturs uzsver, ka hormonu monitorings viņam ir aktuāls ne tikai operācijas kontekstā: “Tā arī ir diezgan svarīga lieta - čekot līdzi hormonu līmenim. Jā, man tas bija vairāk saistīts ar mentālajiem krīzes brīžiem, un es tur mēģinu atrast visādas analīzes un visu pārējo, kas un ko ietekmē.”
Ņemot vērā Viestura atklātību par gadiem ilgajām cīņām ar mentālo veselību, viņš šobrīd ir lietas kursā gan par procedūras gaitu, gan izmaksām, lai gan par lietderību vēl šaubās: “Vai tā ir stulba ideja vai nepiemērots temats? Viens un tas pats!” Interesanti, ka arī ciemiņš Rihards atklāj, ka nav pasargāts no šādām diskusijām – viņa partnere līdzīgu jautājumu negaidīti uzdevusi kopīga brauciena laikā.