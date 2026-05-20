Kalnciema kvartāls izziņo vasaras brīvdabas koncertu programmu
Iemīļotā Pārdaugavas kultūras un satikšanās vieta Kalnciema kvartāls izziņo leģendāros ceturtdienu brīvdabas koncertus. Šogad koncertprogrammu 28. maijā ar jaudīgu koncertu atklās Zigfrīds Muktupāvels, Jānis Lūsēns un Jānis Strazdiņš, savukārt vakaru iesildīs Zvīņas ar grupu. Ieeja pasākumā bez maksas un no plkst. 18.00.
Kalnciema kvartāla brīvdabas koncerti ir kļuvuši par Rīgas pilsētvides identitāti – arī šajā vasarā paredzētas 14 ceturtdienas un divas piektdienas dažādu mūzikas žanru cienītājiem. Jau tagad Kalnciema kvartāls atklāj, ka siltos vasaras vakarus piedzīvosim kopā ar leģendām, jaunajiem māksliniekiem un īpašiem ārzemju viesiem:
• 28. maijā Muktupāvels, Lūsēns, Strazdiņš un Zvīņas ar grupu
• 4. jūnijā JUUK un Juris Simanovičs
• 11. jūnijā Bel Tempo un Annika
• 18. jūnijā Very Cool People un Honey Blue
• 25. jūnijā Daj Ognia (PL), grupa MǬ, Latvijas radio raidījums “Odiseja”, Gita Lancere
• 2. jūlijā džeza vakars ar Matīsa Čudara trio un Orbitronu
• 3. jūlijā KVADRIFRONA un draugu koncerts “Dzīve, tas ir gaumes jautājums” (piektdienā)
• 9. jūlijā Ieva Akuratere un Keitija Bārbale
• 16. jūlijā Rahu the Fool un Tommy & the Goose Band
• 23. jūlijā Orkesta Mendoza (Arizona, ASV) un JVLMA džezisti
• 30. jūlijā džeza vakars ar grupu Lupa un S&T Syndicate
• 6. augustā Rīgas dzintara koris (Andreja Reiņa Zitmaņa koris no “Koru kariem”) – labdarības koncerts “Vecāku mājas” atbalstam. Biļetes pieejamas eKase.lv mājaslapā
• 13. augustā džeza vakars ar Kārļa Auziņa kvartetu un JVLMA džezistiem
• 20. augustā Hip-hopa vakars ar Kurtu un grupu
• 27. augustā Dzeltenie pastnieki un Tante Gaida.
Programma var tikt papildināta.
28. maijā Muktupāvela, Lūsēna un Strazdiņa izpildījumā izskanēs Jāņa Lūsēna koncertprogramma “Satikt Čaku” – dziesmas ar Aleksandra Čaka dzeju, mūzika nebijušām kino filmām, sarunas un īpaši veltījumi Pārdaugavai, simboliski atklājot sezonu. Jāņa Lūsēna jaunradītās dziesmas savu īpašo skanējumu ieguvušas, savijoties diviem vīrišķīgiem balss tembriem – Zigfrīda Muktupāvela un Jāņa Strazdiņa baritoniem. Vakara ieskaņā uz skatuves kāps viens no daudzsološākajiem jaunajiem mūziķiem Zvīņas ar grupu.
Savā mūzikā Zvīņas eksperimentē ar dažādu žanru sapludināšanu, tostarp elektroniku, indie, hiphopu, popu un roku. Šoreiz kopā ar grupu uzstāsies perkusionists Fabiass Nils Īle un basiste, dziedātāja Rebeka Rēķe, bet vairākas dziesmas papildinās īpaša Niolas Oses un Patrīcijas Šteinbrikas dejas performance.
Katru koncertvakaru īpaši atlasītas un rīdzinieku iecienītas kafejnīcas brīvdabā gatavos vakariņas, Vīnu veikals un kafe servēs Itālijas Markes reģiona vīnus un kafiju, bet zilajā verandā strādās pop-up dzirkstošo dzērienu stacija.
Kalnciema kvartāls atrodas Rīgā, Āgenskalna atjaunoto 19. gadsimta koka māju pagalmā ar ziedošu ābeļdārzu, kur skan dzīvā mūzika, galdi ir klāti ar labiem ēdieniem, un var bezrūpīgi iegrimt vakara čalās.
Pasākumu atbalsta Rīgas valstspilsētas pašvaldība un Lielvārdes alus. Norises vieta – Kalnciema iela 35.