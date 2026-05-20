Šodien 07:10
Trešdien Latvijā mākoņi atkāpsies un daudzviet uzspīdēs saule
Trešdien daudzviet Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Vietām mazliet līs, valsts austrumu daļā dažviet iespējams īslaicīgs stiprāks lietus.
Vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļiem, ziemeļrietumiem. Gaiss iesils līdz +16..+21 grādam, piekrastē - līdz +12..+15 grādiem.
Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, pūtīs neliels ziemeļu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +16 grādiem, pie jūras - līdz +12 grādiem.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1019-1022 hektopaskāli jūras līmenī.