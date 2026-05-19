Bez maskām un kompromisiem - Daugaviņš un Džilindžers rudenī dosies Latvijas turnejā ar atklātu sarunu šovu
Šoruden Latvijas pilsētās pie skatītājiem dosies jauns un provokatīvs sarunu šovs "Pilnīgi atklāti", kurā uz vienas skatuves satiksies divas spilgtas personības - aktieris Andris Daugaviņš un režisors Dž. Dž. Džilindžers.
Kā portālu Jauns.lv informēja projekta rīkotāji, tad “Pilnīgi atklāti” ir "dzīvs sarunu šovs par dzīvi uz pilnu jaudu - ambīcijām, varu, sievietēm, slavu, kritieniem, uzvarām un spēju pēc visa atkal piecelties. Tā būs iespēja skatītājiem iepazīt abus māksliniekus ārpus publiskajiem stereotipiem un dzirdēt stāstus, kas līdz šim palikuši aizkulisēs".
Andris Daugaviņš savu ceļu sāka jurisprudencē, izgāja cauri maksātnespējas procesiem un sarežģītām tiesvedībām, līdz negaidīti nonāca aktiera profesijā, kur īsā laikā kļuva par spilgtu un atpazīstamu personību. Savukārt Dž. Dž. Džilindžers no provinces puikas un šaha trenera kļuva par vienu no provokatīvākajiem, apspriestākajiem un spilgtākajiem teātra un kino režisoriem Latvijā, kura darbi pazīstami arī ārpus valsts robežām.
Abi ir vienaudži, taču viņu dzīves ceļi bijuši krasi atšķirīgi. Šodien viņus vieno sešdesmit gadu dzīves pieredze, riski, uzvaras, kļūdas un drosme runāt bez maskām, bez pareizajām atbildēm un bez vēlmes kādam izpatikt. Skatītājus sagaida vakari ar ironiju, pašcieņu, asiem stāstiem un dzīves pieredzi, ko nevar izlasīt grāmatās. “Pilnīgi atklāti” no 26. septembra būs skatāms kultūras pasākumu norises vietās visā Latvijā.