VIDEO: Andris Daugaviņš stāsta, vai būtu ar mieru kādreiz vēl precēties

Savulaik Andris atklāja, ka tieši viņš ierosinājis šķiršanos no bijušās sievas, ar ko kopā bija 10 gadu, sakot, ka attiecībās kaut kas bija pazudis. Domas viņš nav mainījis: "Šķiršanās iemesls faktiski biju es. Pats galvenais – jābūt godīgam pret otru cilvēku, ar kuru tu dzīvo kopā, esi laulājies. Ja tu to godīgumu kaut kur slēp, tas ne pie kā laba nenovedīs. Tie bija deviņdesmitie gadi ar visām tā izrietošajām sekām. Manā ieskatā sliktāk ir tā, ka ģimenes saglabā attiecības, bet katram ir savas domas, varbūt jūs vēl ejat pa "kreisi" un to slēpjat vai nē, proti, jūs vienkārši eksistējat viens otram blakus. Nedod dievs, ja paliek kopā tikai tāpēc, ka ir bērns.”