"Neviens nesaprot, kas tā par veceni," Izraēlas politiķis apgalvo, ka Alla Pugačova restorānā sarīkojusi skandālu

"Var izskatīties groteski, bet tas nav par to, ka viss ir "pret Pugačovu", tas ir par divu pasauļu sadursmi - iluzoro, kurā viņa dzīvoja, un reālo, kurā viņa ieradās. Un šajā reālajā pasaulē viņai nav vietas, kas bija citā. Bet viņa to nesaprot! Un tā notiek ar visiem atbraucējiem. Nav svarīgi, no kurienes jūs atbraucāt - pasaule, kurā jūs dzīvojāt, vieta, kuru jūs tur ieņēmāt, sevis novērtēšana šajā pasaulē te vairs nepastāv. Tā ir cita pasaule. Un jums ir no jauna jāmēģina meklēt sava vieta - diez vai tā būs tāda, kāda jums bija iepriekš," "YouTube" kanālā "Stmegi TV" rezumēja Kedmi.