Karaliene Kamilla saņem ļoti personīgu komplimentu no Amalas Klūnijas. Ko viņa pateica?
Holivudas aktiera Džordža Klūnija sieva Amala Klūnija fonda “King’s Trust” 50 gadu jubilejas svinībās veltīja karalienei Kamillai daudz siltu un slavinošu vārdu, tostarp arī ļoti personīgu komplimentu.
Žurnāla “Hello” skaistumkopšanas un dzīvesstila nodaļas redaktore Melānija Makleoda aprakstījusi karalienes Kamillas un Amalas Klūnijas neseno tikšanos. Viņa atzinusi, ka skaistumkopšanas profesionāļu pasaulē viens no personiskākajiem un patīkamākajiem komplimentiem ir dzirdēt vārdus: “Jūs lieliski smaržojat.” Smaržu pazinēji un nozares eksperti atzīst – tieši šāds novērtējums cilvēku spēj aizkustināt daudz dziļāk nekā komplimenti par apģērbu vai aksesuāriem. Smaržas kļūst par daļu no personības, tās veido identitāti un atstāj paliekošu iespaidu.
Interesanti, ka tieši šādu uzmanības pilnu komplimentu karalienei Kamillai pirmdien izteica Amala Klūnija, kad abas dāmas tikās fonda “King’s Trust” 50 gadu jubilejas svinībās Karaliskajā Albertholā Londonā. Džordža Klūnija sieva Amala pasākumā veltīja karalienei siltus vārdus, sakot: “Jūs ļoti labi smaržojat.”
Frizieris un aromātu cienītājs Adams Rīds tam piekrīt. Kā cilvēks, kurš savā matu kopšanas zīmolā smaržas izmanto īpaši pārdomāti, viņš daudz labāk izprot, kāpēc kompliments par aromātu cilvēkus tik ļoti ietekmē: “Es ļoti rūpīgi piedomāju pie tā, kādas smaržas izvēlos un kāpēc tās izvēlos, jo aromāts spēj pilnībā mainīt manu pašsajūtu. Tāpēc kompliments par kaut ko, kas tev ir nozīmīgs, vienmēr šķiet daudz vērtīgāks nekā piezīme par kaut ko mazāk svarīgu.”
Līdzīgās domās ir arī zīmola “Ormonde Jayne” dibinātāja Linda Pilkingtone: “Kad cilvēks atrod sev atbilstošu aromātu, tas kļūst par daļu no viņa identitātes. Smaržas ir kaut kas ļoti personisks un uz katras ādas atklājas citādi. Tāpēc kompliments par aromātu nereti aizkustina daudz vairāk nekā labi vārdi par jaunām kurpēm vai mēteli. Turklāt tas ir ļoti elegants un drošs veids, kā izteikt personisku komplimentu, jo tam nav obligāti jābūt romantiskam.”
Paturot to prātā, nav grūti iedomāties, ka brīdī, kad Amala Klūnija pirmdienas vakarā notikušajā jubilejas pasākumā izteica karalienei Kamillai komplimentu par smaržām, Viņas Majestāte patiesi sajuta šo silto un patīkamo uzmanību.
Cilvēktiesību advokāte, sasveicinoties ar karalieni smalkajā pasākumā, sacīja: “Jūs ļoti labi smaržojat.” Šis sirsnīgais moments ātri piesaistīja apkārtējo uzmanību.
Karaliene Kamilla uz komplimentu atbildēja tikpat sirsnīgi, apbrīnojot Amalas mirdzošo tēlu. Abas elegantās dāmas sarunājās ļoti aizrautīgi, un Amala atklāja, ka viņas grims veidots ar “Charlotte Tilbury” kosmētiku. Arī karaliene ir šī skaistumkopšanas zīmola cienītāja.
Lai gan nav zināms, kādas smaržas pasākumā bija izvēlējusies karaliene Kamilla, Amala tovakar lietoja “Charlotte Tilbury” aromātu “Star Confidence” — siltu, juteklisku smaržu ar kazenes un jasmīna notīm.
Karalienes Kamillas grims
Pasākumā piedalījās arī pati Šarlote Tilberija, kura pasniedza balvu savai ilggadējai draudzenei Amalai. Viņa apstiprināja, ka ir atbildīga par Amalas grimu, kā arī atklāja, ka Viņas Majestāte karaliene lieto šī zīmola produktus. “Jā, protams, mīļā,” jokoja grima magnāte Šarlote Tilberija, runājot par karalienes simpātijām pret viņas kosmētiku. “Pomāde “Pillow Talk” nav pasaulē pārdotākā lūpu krāsa bez iemesla!”
Amalas Klūnijas vakara grims
Amalas vakara tēls bija pilnībā veidots ar “Charlotte Tilbury” kosmētiku, īpaši akcentējot acis ar zīmola “Exagger-Eyes Easy Eyeshadow Stick” acu ēnu zīmuli tonī “Oyster Twilight”.
Karalienes Kamillas smaržas
Karaliene Kamilla publiski nekad nav stāstījusi, kādas smaržas lieto, taču jau ilgāku laiku tiek runāts, ka viņai ļoti patīk zīmola “Robert Piguet” aromāts “Bandit” — dziļš, izteiksmīgs aromāts ar ādas un koksnes notīm, kas atstāj spēcīgu iespaidu un labi sasaucas ar Amalas izteikto komplimentu.
Interesanti, ka tikai pagājušajā nedēļā kāds smaržu tirgotājs, kurš satika karalieni Badmintonas zirgu sacensībās, sociālajos tīklos pajokoja par viņas iespējamajām smaržām.
Viņš publicēja abu kopīgu foto un rakstīja: “Karaliene Kamilla piestājusi pie “Aroma Avenue” stenda, lai iegādātos savu iecienīto “Baccarat Rouge” aromātu par daļu no oriģinālās cenas.”
Iespējams, sabiedrība tā arī nekad neuzzinās, kādas smaržas patiesībā izvēlas karaliene Kamilla. Taču viens ir skaidrs — Amalas Klūnijas kompliments noteikti lika viņai justies īpaši novērtētai. Galu galā, ne katru dienu viena no pasaules elegantākajām sievietēm pasaka, ka tu lieliski smaržo.