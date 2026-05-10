Krisa Džennere izskatās sveša, bet slavē plastikas ķirurgu par 100 000 ASV dolāru vērto operāciju un noliedz baumas par sejas "slīdēšanu"
Kardašjanu ģimene spēj visu pārvērst saturā, pat baumas par it kā neveiksmīgu sejas plastikas operāciju klana galva Krisa Dženere uztver kā iespēju kontrolēt savu publisko tēlu.
Krisa Dženere publiski slavēja savu plastikas ķirurgu un noraidīja baumas, ka pēc nesen veiktās operācijas seja sākusi “slīdēt”. Viņa uzsvēra, ka ir "pārņemta" ar savu ķirurgu, kurš veica šo operāciju, kuras cena bija aptuveni 100 000 ASV dolāru.
70 gadus vecā Kardašjanu ģimenes galva komentēja izskanējušās baumas, kad viesojās savas meitas Hlojas Kardašjanas raidījumā "Hloja brīnumu zemē". Viņa atspēkoja kāda ASV plašsaziņas līdzekļu sniegto informāciju, ka slavenība esot neapmierināta ar rezultātiem un "izmisusi" pēc koriģējošas operācijas.
Krisas Dženeres jaunākā kosmētiskā procedūra tika veikta 2025. gadā. Izdevums "Star" aprakstījis to kā 100 tūkstošus dolāru vērtu dziļo sejas liftingu, un tas atkal pievērsa uzmanību viņas izskatam, kas jau gadiem ir gan personīgais zīmols, gan biznesa resurss. Anonīmi avoti apgalvoja, ka darbs sācis "slīdēt", radot krīzi sievietei, kurai izskats ir ļoti nozīmīgs viņas karjerā. Kardašjanu pasaulē kosmētiskās izvēles reti paliek privātas.
Dženere aizstāv sev veikto sejas operāciju
Hlojas raidījumā Krisa Dženere sniedza tiešu atbildi par šīm baumām. "Pašlaik izplatās ziņa, ka es ienīstu savu sejas operāciju un esmu nikna uz ķirurgu Stīvenu Levīnu," viņa iesāka. "Tie ir absolūti meli. Man patīk šī sejas operācija. Es dievinu savu ķirurgu. Esmu apsēsta ar viņu."
Dženere to teica ļoti pārliecinoši, bez jebkādas minstināšanās. Viņa ne tikai apgalvoja, ka rezultāts ir pieņemams, viņa norādīja, ka tas ir tieši tāds, kādu vēlējās.
Kardašjanu klana galva teica, ka mērķis bija "atjaunot" seju un iegūt skaistu žokļa līniju, ko viņa arī saņēmusi no ķirurga. Tās nebija dramatiskas pārmaiņas, bet pārdomāta pieeja saviem vaibstiem. Kā cilvēkam, kurš gadiem ilgi dzīvo kameru priekšā, izskatīgāka žokļa izveidošana šķita apzināta izvēle, nevis izmisīgs solis.
Pēc tam Dženere slavēja dakteri Levīnu, norādot, ka viņš ir "ģēnijs" un "viens no talantīgākajiem ārstiem, pie kā esmu bijusi". Šis bija spēcīgi izteikts atbalsts. Slavenību aprindās tā ir milzu atzinība, jo uzticamu plastikas ķirurgu vārdiem ir liela vērtība.