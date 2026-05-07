No Dženiferas Anistones līdz Andželinai Džolijai un Adelei. Slavenības, kas nekad nav apmeklējušas “Met Gala” pasākumu
Vienu dienu maija sākumā Ņujorka pārvēršas bezgala spožā un ārkārtīgi greznā pasaulē. Tieši tad notiek izdaudzinātais “Met Gala” pasākums, kad Metropolitēna mākslas muzejā pulcējas un ar tērpu oriģinalitāti viena otru cenšas pārspēt pasaules slavenākās šovbiznesa personības. Taču šīs Holivudas ikonas nekad nav soļojuši pa “Met Gala” sarkano paklāju!
Par šī pasākuma vērienīgumu brīnišķīgi liecina tēlainais salīdzinājums: ka iegūt ielūgumu uz “Met Gala” balli ir kā uzvarēt Holivudas “Bada spēlēs” – tikai šeit nepieciešams vairāk spožuma un mazāk izdzīvošanas prasmju.
Tomēr, kamēr simtiem slavenību steidzas iegūt sev vietu Annas Vintūras ultra-eksluzīvajā pasākumā, vairākas superzvaigznes to joprojām neiekļauj savā plānotājā. Daži vārdi patiešām pārsteidz.
Dženifera Anistone
Iespējams, ka viņas iemeslu sabiedrībai ir visvieglāk saprast. Dženifera Anistone atklāti atzinusi, ka “Met Gala” pompozitāte un glamūrs viņu vienkārši… satrauc.
„Es esmu džinsu, pludmales iešļūceņu un topiņa meitene,” viņa reiz izteicās intervijā žurnālam “Glamour”. „Man patīk arī sapucēties, bet man tā ir kā mentāla spēle… uzvilkt elegantu kleitu, uzklāt grimu, ieveidot matus un iet sēdēt lielā telpā kopā ar sev līdzīgiem. [Un jā,] visi tur ir, lai priecātos viens par otru un izklaidētos, bet es sāku satraukties.”
Patiesībā, diezgan saprotami.
Merila Strīpa
Grūti noticēt, bet Merila Strīpa – viena no visvairāk cienītajām aktrisēm pasaulē – nekad nav apmeklējusi “Met Gala” balli. Viņai pat bija paredzēts būt vienai no pasākuma līdzvadītājām 2020. gadā, pirms pandēmija visu apturēja.
Ironiski, bet viņa ir piedalījusies izdomātā “Met Gala” versijā filmā “Sātans Pradas brunčos 2”, bet nekad nav piedalījusies īstajā pasākumā.
Andželina Džolija
Neskatoties uz to, ka viņa bijusi dažādu sarkanā paklāja pasākumu zvaigzne vairāku desmitu gadu garumā un ne reizi vien viņas fotogrāfijas rotājušās žurnāla “Vogue” vāku, Andželina Džolija vēl nekad nav uzkāpusi pa “Met Gala” augstajām kāpnēm. Vēl pārsteidzošāk, ka aktrises šķirtais vīrs Breds Pits abu kopābūšanas gados arī ne reizi neapmeklēja šo saviesīgo pasākumu.
Adele
Britu dziedātāja Adele ir viena no retajām superzvaigznēm, par kuru saistībā ar “Met Gala” vienmēr izskan informācija – “varbūt nākamgad”. Regulāri parādās baumas, ka viņa beidzot apmeklēs šo pasākumu, īpaši, ja tiek minēta Bejonse.
Slavenību sabiedrisko attiecību eksperte Keilija Korneliusa iepriekš teikusi izdevumam “The Sun”: „Tā saucamais ‘Bejonses efekts’ ir pietiekams, lai pievilinātu vairākus A-līmeņa viesus, piemēram, Riannu un Adeli.” Tomēr Adele aizvien “Met Gala” balli nav apmeklējusi, arī ne šogad, kad uz sarkanā paklāja spoži mirdzēja Bejonse ar vīru un vecāko meitu.
Meraija Kerija
Meraija Kerija un “Met Gala” balle šķiet kā ideālā kombinācija: drāma, briljanti, prātam neaptverami tērpi un tik daudz “dīvu enerģiju”, ka spētu izgaismot visu Manhetenu.
Tomēr dziedātāja vēl ne reizi nav apmeklējusi šo ultra glamūrīgo pasākumu. Vai viņa atteikusi ielūgumus vai tikai nekad nav vēlējusies piedalīties – tas joprojām paliek noslēpums, un godīgi sakot, šis noslēpums ļoti piestāv Meraijai.
Dollija Pārtone
Kantri mūzikas ikona Dollija Pārtone nekad nav apmeklējusi šo pasākumu, lai gan ir viena no visvairāk mīlētajām šovbiznesa pārstāvēm Amerikas Savienotajās Valstīs.
Vēl pārsteidzošāk ir tas, ka filmas „9 līdz 5” kolēģes Džeina Fonda un Lilija Tomlina arī nekad nav apmeklējušas “Met Gala” balli.
Elena Dedženeresa un Portija de Rosi
Ņemot vērā, ka Elena Dedženeresa un Portija de Rosi gadiem ilgi atrodas Holivudas elitē, fani bieži ir pārsteigti, kad uzzina, ka viņas nekad nav apmeklējušas “Met Gala” balli.
Šobrīd viņu dzīve šķiet vairāk vērsta uz mierīgu dzīvi laukos, nevis greznām kāpnēm.
