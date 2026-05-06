Bejonses meita ignorē divu asistentu un tēva lūgumu noņemt saulesbrilles uz "Met Gala" sarkanā paklāja. Fani sajūsmā: "Viņa neklausa nevienam!"
Superzvaigžņu Bejonses un Jay-Z vecākā meita Blū Aivija (14) šogad pirmo reizi piedalījusies izsmalcinātajā “Met Gala” pasākumā un uz sarkanā paklāja gāja līdzās saviem slavenajiem vecākiem, tērpusies modes nama “Balenciaga” darinātā greznā kleitā. Taču uzmanību tīne piesaistīja ar savu kategorisko atteikumu noņemt saulesbrilles, kad to lūdza divi asistenti un pat viņas tēvs.
Bejonses un Jay-Z vecākā meita fotogrāfiem pozēja gan viena pati, gan kopā ar saviem slavenajiem vecākiem, kad pirmdienas vakarā apmeklēja Ņujorkas Metropolitēna mākslas muzejā rīkoto prestižo pasākumu. Savai baltajai kleitai jauniete bija pieskaņojusi saulesbrilles, kas kļuva par problēmu viņas tēvam. Kādā no uzņemtajiem video var redzēt brīdi, kad Blū Aivija atsakās noņemt brilles, neskatoties uz uzstājīgiem asistentu un tēva norādījumiem.
Video parādīts, kā Blū Aivija pozē kopā ar mammu, kad Bjonses publiciste Iveta Noela-Šūra piesteidzas klāt un ar žestu norāda, ka meitenei jānoņem tumšās brilles. Pēc tam redzams, ka popzvaigznes ilggadējā darbiniece lūdz Bejonsei pašai pateikt, lai meita to izdarītu. Pēc tam iesaistās stilists Tajs Hanters un beigās iejaucas arī Blū Aivijas tēvs Jay-Z.
Tomēr izlēmīgā Blū Aivija atrunājas, norādot, ka noņems brilles tikai tad, kad uzkāps pa kāpnēm.
Fani bija sajūsmā par šo video. Viens no viņiem teica: "Viņa ir Bejonses meita… viņa neklausa nevienam, to nozīmē šī attieksme… un pilnīgi pareizi!"
Bejonse šogad bija viena no “Met Gala” pasākuma līdzvadītājām kopā ar Nikolu Kidmenu, Venusu Viljamsu un žurnāla “Vogue” globālo redakcionālo direktori Annu Vintūru.
Nepo bērni vēlreiz pierādīja sava statusa spēku, jo gan Nikola Kidmena, gan Bejonse pārkāpa “Met Gala” vecuma ierobežojumus, lai viņu meitas – Sandeja Rouza (17) un Blū Aivija (14) – varētu piedalīties šajā pasākumā.
Lai gan tādas zvaigznes kā Džeidens un Vilova Smiti, Ella Faninga un Heilija Steinfelda jau agrāk bija piedalījušies saviesīgajā ballē kā tīņi, 2018. gadā “Met Gala” vadītāja Anna Vintūra pieņēma noteikumu, kas liedza šo pasākumu apmeklēt bērniem, kas ir jaunāki par 18 gadiem. Pēc tam vairākiem slaveniem jauniešiem attiecīgi tika liegta iespēja piedalīties slavenajā ballē.
Realitātes šova ‘Dance Moms” zvaigzne Medija Zīglere publiskoja šo noteikumu, kad paziņoja žurnālistiem, ka viņai liegts apmeklēt pasākumu, jo esot pārāk jauna. Organizatori pēc tam paskaidroja izdevumam “The Hollywood Reporter”, ka "tas nav piemērots pasākums cilvēkiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem", un šis lēmums pieņemts pēc žurnāla “Vogue” norādījumiem”.
Tomēr gandrīz desmit gadus vēlāk pirmdienas vakarā izdarīts izņēmums, jo Sandejai Rouzai ir 17 gadu, bet Blū Aivijai – tikai 14. Abas meitenes pievienojās savām slavenajām mammām uz sarkanā paklāja.
Šķiet, ka Nikola un Bejonse, kuras bija šī gada “Met Gala” līdzvadītājas, spēja pārliecināt Annu Vintūru par lēmuma maiņu, jo abas viņu meitas jau veido veiksmīgu karjeru un kādu laiku atrodas sabiedrības uzmanības centrā.