Atklāts seriāla “Bafija pret vampīriem” zvaigznes Nikolasa Brendona nāves cēlonis
Publiskots oficiāls ziņojums par aktiera Nikolasa Brendona nāves apstākļiem. Tajā atklātas jaunas detaļas par seriāla “Bafija pret vampīriem” zvaigznes veselības problēmām un pēdējām dienām pirms nāves.
Putnamas apgabala tiesu medicīnas eksperta biroja ziņojumā pavēstīts, ka Brendona nāve bijusi dabiska un viņš miris aterosklerotiskas un hipertensīvas sirds un asinsvadu slimības dēļ. Ziņojumā kā veicinoši faktori minēta akūta pneimonija un iepriekš pārciests miokarda infarkts. Kā “nāves mehānisms” norādīts 90% labās koronārās artērijas nosprostojums.
Ziņojumā tiesu medicīnas amatpersona Tods Zeiners norādīja, ka notikuma vietā esošie likumsargi “neatrada acīmredzamas vardarbīgas nāves pazīmes un palīdzēja man dokumentēt notikuma vietu.”.
Zeiners sacīja, ka Brendona dzīvesvietā atradās viņa sena draudzene Terēza Fortjē, kura izsauca neatliekamo palīdzību. “Terēza norādīja, ka mirušajam bija ilgstošs klepus un viņš pats sevi ārstēja ar bezrecepšu medikamentiem. Viņš bija sūdzējies par sāpēm krūtīs. Viņa ieteica doties uz slimnīcu, taču viņš atteicās,” rakstīja Zeiners. “Viņš bija ilggadējs smēķētājs un baidījās doties uz slimnīcu nesenās muguras operācijas dēļ. Viņa norādīja, ka pirms vairākiem gadiem viņam bijusi sirdslēkme, taču viņš toreiz atteicies no turpmākas ārstēšanas.”
Tā kā notikuma vietā netika atrasti citi pierādījumi, viņa ķermenis tika nogādāts autopsijas veikšanai. Tajā tika konstatēts, ka aktierim bijusi “izteikti palielināta sirds, smaga labās koronārās artērijas stenoze, vidēji smaga kreisās priekšējās lejupejošās artērijas un kreisās apliecošās artērijas stenoze, akūta pneimonija un tievās zarnas iekaisums. Tievās zarnas iekaisums, visticamāk, ir sekundārs išēmisku pārmaiņu rezultāts, kas saistīts ar kardiogēnu šoku”.
Saskaņā ar Amerikas Sirds asociācijas skaidrojumu aterosklerotiska sirds un asinsvadu slimība ir aplikuma uzkrāšanās artēriju sieniņās un ir viens no galvenajiem nāves cēloņiem pasaulē.
Tiek norādīts, ka videoklipos, kurus Brendons pirms nāves bija filmējis uz savas mājas aizmugures terases, viņš “izteikti klepoja” un viņam bija “aizsmakusi balss”. Šie video, pēc Zeinera teiktā, “sniedza priekšstatu par viņa veselības pasliktināšanos”.
Par seriāla “Bafija pret vampīriem” aktiera nāvi tika paziņots piektdien, 20. martā, viņa oficiālajā “Instagram” lapā publicētā paziņojumā.
Aktiera ģimene apstiprināja viņa nāvi ierakstā “Instagram”, rakstot: “Mēs esam salauzti, daloties ar ziņu par mūsu brāļa un dēla Nikolasa Brendona aiziešanu. Viņš aizgāja mierīgi miega laikā no dabiskām cēloņiem. Vairums cilvēku pazīst Nikiju pēc viņa darba kā aktiera un pēc tēliem, ko viņš atdzīvināja gadiem ilgi."
Garajā ierakstā viņi viņu atcerējās kā “kaislīgu, jūtīgu un bezgalīgi motivētu radīt”. “Tie, kuri viņu patiesi pazina, saprata, ka viņa māksla bija viens no vistīrākajiem atspulgiem tam, kas viņš bija,” sacīja viņa ģimene. “Lai gan nav noslēpums, ka Nikolasam agrāk bija grūtības, viņš lietoja medikamentus un saņēma ārstēšanu, lai kontrolētu savu diagnozi, un savas nāves brīdī viņš uz nākotni raudzījās optimistiski. Mūsu ģimene lūdz ievērot privātumu šajā laikā, kamēr mēs sērojam par viņa zaudējumu un pieminam cilvēka dzīvi, kurš dzīvoja ar intensitāti, iztēli un sirdi. Paldies visiem, kuri izrādījuši mīlestību un atbalstu.”
Brendons kļuva pazīstams ar lomu seriālā “Bafija pret vampīriem”, kas tika rādīts septiņas sezonas no 1997. līdz 2003. gadam. Vēlāk Brendons turpināja aktiermākslu vairākos seriālos, tostarp “Kitchen Confidential”, “Private Practice” un “Criminal Minds”.
Tomēr viņa dzīve pēc “Bafija pret vampīriem” bieži nonāca mediju uzmanības lokā saistībā ar juridiskām problēmām un garīgās veselības cīņām. 2004. un 2010. gadā viņš divreiz devās uz rehabilitāciju, tostarp pēc incidenta ar policiju. 2014. un 2015. gadā viņš tika arestēts vairākas reizes. 2015. gada oktobrī Brendons uzsāka 90 dienu ārstēšanās programmu.