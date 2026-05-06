FOTO: Heidija Kluma uz “Met Gala” sarkanā paklāja pārvēršas līdz nepazīšanai

Heidija Kluma uz sarkanā paklāja pārvēršas par dzīvu marmora statuju
Heidija Kluma jau gadiem pazīstama kā slavenība, kura īpaši nopietni uztver pārģērbšanos un iespaidīgas vizuālās pārvērtības. Arī šoreiz viņa nelika vilties — “Met Gala 2026” sarkanajam paklājam modele izvēlējās tēlu, kas viņu pārvērta par dzīvu marmora statuju.
Sarunā ar “Vogue” korespondentēm Ešliju Greiemu un Karu Delavīnu Kluma atklāja, ka viņas tēlu — kurā bija drapēts tērps, sejas protēzes un ziedu vainags — iedvesmojusi itāļu mākslinieka Rafaeles Monti skulptūra “Veiled Vestal”. “Es nodomāju: es gribu kļūt par viņu!” sacīja Kluma.
52 gadus vecā modele pie idejas, kā pieskaņoties pasākuma “Costume Art” ģērbšanās kodam, nonāca iepriekšējā Metropolitēna mākslas muzeja apmeklējuma laikā. “Es staigāju pa Metropolitēna muzeju, un Rafaele Monti ir radījis daudzas 19. gadsimta skulptūras. Es skatījos un nodomāju: “Vau, tas ir tik skaisti. Drapējums, viss marmorā, bet kā to iespējams izveidot no auduma?”” viņa atcerējās.
Kluma paskaidroja, ka, lai gan tērps izskatās “ciets”, patiesībā tas ir “mīksts”. Viņa atklāja, ka uzmanību piesaistījušais kostīms izgatavots no “putām un lateksa”.
“Es varu sēdēt, varu ēst, varu darīt visu,” viņa sacīja par ilūzijas efektu radošo tēlu, taču atzina, ka, dodoties uz tualeti, viņai būtu nepieciešama “palīdzība”.
Kad viņai pajautāja, cik ilgs laiks bija vajadzīgs, lai sagatavotos, Kluma pajokoja, ka grimētāja krēslā esot bijusi “iekšā un ārā” vien “20 minūtēs”.
Saviem “Instagram” sekotājiem Kluma pastāstīja, ka tērpu radījis protēžu grima mākslinieks Maiks Marino. “Katrs locījums, katra kontūra, katra detaļa ir pārdomāta, vienlaikus iemūžinot gan spēku, gan maigumu tādā veidā, kas šķiet gandrīz neiespējams,” turpināja Kluma. “Tas ir unikāls dizains, kas ne tikai ietērpj ķermeni, bet paceļ to līdz mākslas darbam.”
Arī sociālajos tīklos Klumas tēls izraisīja plašu reakciju — daļa lietotāju to slavēja kā vienu no radošākajiem vakara risinājumiem, norādot, ka viņa izskatoties kā itāļu marmora skulptūra vai pat paša Mikelandželo veidots mākslas darbs. Citi jokoja, ka “Met Gala” apmeklējusi statuja, bet daži tēlu salīdzināja ar īpaši izsmalcinātu Helovīna kostīmu, mudinot Klumu šādas pārvērtības pietaupīt oktobrim.
Kluma jau iepriekš vairākkārt šokējusi un pārsteigusi fanus ar saviem grandiozajiem Helovīna tērpiem, kuros viņa pilnībā pārvērtusies līdz nepazīšanai — no milzu tārpa līdz citplanētietim un pasaku tēlu iedvesmotām pārvērtībām.
