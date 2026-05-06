Proti kliegt kā kaija? Piedalies Latvijā pirmajā čempionātā!
9. maijā Rumbulas Kaudzīšu ielā 57 pirmo reizi Latvijā tiks organizētas kaiju saucienu atdarināšanas sacensības, vēsta portāls “lsm.lv”. Sacensību sākums iecerēts pulksten 14.30.
Pasākuma pārstāvjiem aicinot atraktīvajai aktivitātei pieteikties ikvienu, kurš gatavs stāties mikrofona priekšā un pierādīt, ka tieši viņa atdarinātais kaijas sauciens ir vispārliecinošākais, informēja uzņēmumā "Getliņi EKO".
Uzņēmuma pārstāvji arī kliedēja bažas par to, ka šī aktivitāte varētu būt joks, norādot, ka dalībnieku sniegumu izvērtēs rūpīgi atlasīta žūrija, kuras sastāvā būs zinātnieks un sertificēts ornitologs Dmitrijs Boiko, izglītības projektu kuratore Ieva Laube, kā arī mūzikas pazinējs un dj Gunārs Vilde.
Jāpiebilst, ka Eiropā šāds konkurss nav nekas jauns. Beļģijas piekrastes pilsētā De Pannē 26. aprīlī Eiropas kaiju saucienu atdarināšanas čempionāts notika jau sesto reizi, un tajā piedalījās vairāk nekā 70 dalībnieku. Konkurss, kas notika vietējā krogā, pulcēja dažāda vecuma dalībniekus, tostarp ģimenes ar bērniem, daudzi no tiem bija tērpušies kaiju tematikas kostīmos. Katru uzstāšanos publika sagaidīja ar ovācijām.
Vērtēšana notika šādi: žūrija varēja piešķirt maksimāli 15 punktus par to, cik labi dalībnieks atdarina kaijas saucienu, un piecus punktus par priekšnesumu. Tradicionālā pasākuma mērķis ir mainīt kaiju tēlu, kuras cilvēki bieži uzskata par uzmācīgām. “Kad esi atvaļinājumā, tu vienmēr atceries jūras viļņus un kaiju kliedzienus,” aģentūrai “Reuters” norādīja pasākuma organizators Klods Villerts. “Tāpēc izturieties pret tām pozitīvi.”
Pirmo reizi ārzemju dalībnieku bija vairāk nekā vietējo. Kā ziņo BBC un WTV, cilvēki ieradās no tādām valstīm kā Lielbritānija, Igaunija, Norvēģija un Spānija.
Uzvarētāja bija 41 gadu vecā norvēģiete Karine Gronholca, kura ieguva 90 punktus no 100 iespējamiem. “Es nodomāju – labi, nebūšu garlaicīga un nedarīšu tikai pieaugušo lietas, piedalīšos šajā konkursā,” viņa stāstīja “BBC Newsround”. Otrajā vietā ar 88 punktiem bija spāniete Olga Mendesa Reusa, bet goda pjedestālu ar 87 punktiem noslēdza mājinieks Toms Dipons.
Starp atdarinātājiem bija arī vecmeitu ballītes dalībnieces. Amālija van Vērenberga atzina, ka bija domājusi, ka pēc pusdienošanas tuvējā kafejnīcā ar pārējām dāmām ar vilcienu atgriezīsies Ālstā, bet draudzenes viņu pārsteigušas, piesakot konkursam, kurā piedalīsies arī pašas. Viņas kopā uzstājās “kolonijas” kategorijā. “Kāzas ir jūnijā, nu esmu absolūti gatava pilnīgi visam,” pēc konkursa viņa atzina “The Irish Times”.
Konkursā varēja piedalīties arī bērni no 6 gadu vecuma, un šajā kategorijā ar 94 punktiem uzvarēja beļģis Arne Najerts, savukārt iepriekšējo divu konkursu uzvarētājs, brits Kūpers Voless un dāniete Astrida Andersena ieguva pa 92 punktiem.
11 gadus vecais Voless, kurš iesaukts par “kaiju zēnu no Česterfīldas”, iepriekšējos divos gados uzvarēja bērnu kategorijā un kļuva populārs internetā. Pērn BBC viņš pastāstīja, ka par kaiju saucienu atdarināšanu sāka interesēties pēc tam, kad pats piedzīvoja kaijas uzbrukumu. Šoreiz viņš arī uzstājās lieliski, bet uzvarai mazliet pietrūka. Kāds ir noslēpums, lai klaigātu kā kaija? “Tehniski to nevaru izpaust, bet varu dot padomu – pirms konkursa dzert siltu medu ar citronu,” viņa teikto citē “The Irish Times”. Turklāt viņa balss kopš pirmās uzvaras ir sākusi mainījusies. “Man jāpielāgojas.” Jau otro gadu pēc kārtas ar viņu bija arī jaunākā māsa, 8 gadus vecā Šelbija, kura iesaka: “Ja gribi saglabāt kaklu labā stāvoklī, jādzer daudz ūdens.”
Papildus slavai un godam pieaugušo kategorijas uzvarētāji saņem arī dzērienus, bet bērnu kategorijā – dāvanas un spēles.
Bet ko darīt tiem, kuri tomēr ne visai mīl kaiju sabiedrību? “Jums vienkārši ir jāuzkāpj uz jumta, jāatdarina kaija, un tās tur uz jumta vairs nevairosies,” nosmej pasākuma organizētājs Villerts.