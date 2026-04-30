VIDEO: Atklāta iespaidīgā 70. “Eirovīzijas” skatuve - organizatori sola vēl nebijušu šovu
Atklāšanai piešķirot tai pienācīgu svinīgumu, Austrijas federālais prezidents Aleksandrs Van der Bellens Vīnes “Stadthalle” oficiāli atklāja 70. Eirovīzijas dziesmu konkursa skatuvi.
Pēc tam, kad raidorganizācija ORF klātesošajiem bija parādījusi paātrināto video ar divas nedēļas ilgo būvniecības procesu, tika sarīkots iespaidīgs gaismu šovs, lai pilnībā demonstrētu Vīnes 2026. gada skatuves tehniskās iespējas, kā arī plašās radošās iespējas, ko tā piedāvā 35 dalībniekiem viņu priekšnesumu iestudēšanai.
Uzstājoties atklāšanā, federālais prezidents Van der Bellens pasaulē lielāko izklaides šovu raksturoja kā daudzveidības svētkus: “ “Eirovīzijas” dziesmu konkurss parāda, cik krāsains ir mūsu kontinents. Tas parāda, ko mēs spējam un kas mēs esam — un tas ir daudz. Lai cik atšķirīgi mēs būtu, caur “Eirovīzijas” dziesmu konkursu mēs sanākam kopā, pat ja nākam no pilnīgi pretējiem virzieniem, gluži kā šķērsojot tiltu.”
Aptuveni 2000 kvadrātmetru lielās un 210 tonnas smagās skatuves konstrukcijas uzbūvēšana prasīja nepilnas divas nedēļas — daļēji darbs notika 24 stundas diennaktī, divās maiņās. Intensīvākajos brīžos skatuves un apgaismojuma sistēmas montāžā vienlaikus bija iesaistīti līdz 300 cilvēkiem.
Kopumā tiek izmantoti vairāk nekā 5000 kvadrātmetru pārstrādājama skatuves moltona, kā arī iekārts režģis no 816 metriem tērauda cauruļu, kuru kopējais svars ir trīs tonnas.
Šā gada apgaismojuma risinājums “Eirovīzijas” dziesmu konkursā piedāvā tehnisku jaunumu — apgaismojuma konstrukcija pilnībā veidota no energoefektīvām LED un lāzertehnoloģijām. Kopumā tiek izmantoti 2135 gaismas ķermeņi, vairāk nekā 8500 individuāli vadāmu LED elementu un 80 ātrgaitas pacēlāji kustīgajām gaismām.
Arī konkursa vizuālā puse nosaka jaunus standartus: D hallē tiks izmantotas aptuveni 28 tiešraides kameras. Pirmo reizi visa kameru sistēma balstīta uz “ARRI Alexa 35 Cinematic LIVE Cameras” sistēmu, kas paredzēta jauna, kinematogrāfiska vizuālā tēla radīšanai.
Skatuvi projektējuši Florians Vīders un Tims Rutledžs, un tā kļūs par 70. “Eirovīzijas” dziesmu konkursa norises vietu. Konkurss tiešraidē skatītājiem tiks pārraidīts 12., 14. un 16. maijā.
Kopš piektdienas, 24. aprīļa, Vīnes “Stadthalle” notiek tehniskie mēģinājumi ar aizvietotājizpildītājiem 35 dalībvalstu priekšnesumiem, mēģinājumiem dienā atvēlot līdz pat 11 stundām.
Pēc skatuves atklāšanas ceremonijas noslēguma sāksies tiešraižu šovu mēģinājumi kopā ar abiem Vīnes 2026. gada vadītājiem. Savukārt no sestdienas, 2. maija, sāksies oficiālie skatuves mēģinājumi ar 70. “Eirovīzijas” dziesmu konkursa māksliniekiem.
"Eirovīzijas" konkursā šogad Latviju pārstāvēs Atvara ar dziesmu "Ēnā", kas uzvarēja Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) rīkotajā konkursā "Supernova 2026". Latvija "Eirovīzijas" dziesmu konkursā Vīnē uzstāsies otrajā pusfinālā 14. maijā un, ja paveiksies, tad arī finālā 16. maijā.
