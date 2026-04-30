Kļuvis zināms “Melrose Place” zvaigznes Patrika Maldūna nāves cēlonis
Aktiera Patrika Maldūna nāves apstākļi kļuvuši skaidrāki pēc tam, kad publiskota informācija no viņa nāves apliecības.
Seriāla “Melrose Place” aktieris nomira no miokarda infarkta, kas plašāk pazīstams kā sirdslēkme, liecina viņa nāves apliecība.
Dokumentā kā pamata cēloņi minēti plaušu embolija un iedzimta koagulopātija. Koagulopātija ir ģenētisks stāvoklis, kas saistīts ar problēmām ķermeņa spējā veidot asins recekļus. Plaušu embolija ir asins receklis, kas bloķē asins plūsmu uz kādu plaušu artēriju.
Saskaņā ar nāves apliecību Maldūna mirstīgās atliekas tika kremētas otrdien, 28. aprīlī. Dokumentā viņa nodarbošanās norādīta kā aktieris un producents.
Maldūna menedžeris iepriekš apstiprināja viņa nāvi, norādot, ka seriāla “Mūsu dzīves dienas” aktieris pēkšņi miris svētdien, 19. aprīlī.
57 gadus vecais aktieris nomira Beverlihilsas mājās, kur dzīvoja kopā ar savu partneri Mirjamu Rotbarti, ar kuru bija attiecībās divus gadus. Zinātāji stāsta, ka aktieris kopā ar Rotbarti iedzēra kafiju un pēc tam devās dušā. Pēc brīža Rotbarte iegāja vannasistabā un atrada viņu bez samaņas uz grīdas. Lai gan mediķi centās viņu atdzīvināt, diemžēl tas neizdevās.
Divas dienas pirms nāves aktieris publicēja ierakstu sociālajā vietnē “Instagram”, rakstot, ka ir sajūsmā par savu jauno krimināltrilleri “Kockroach”, kurā piedalās Kriss Hemsvorts un Tarons Edžertons. Maldūns projektā bija norādīts kā izpildproducents.
Maldūns vislabāk bija pazīstams ar Ostina Rīda lomu seriālā “Mūsu dzīves dienas” no 1992. līdz 1995. gadam, pirms viņš pēc 16 gadu pārtraukuma atgriezās šajā lomā 2011. gadā. Viņš arī trīs sezonas, līdz 1996. gadam, spēlēja Ričardu Hārtu seriālā “Melrose Place”. Starp citiem ievērojamiem darbiem bija trīs epizodes seriālā “Glābējzvans” un Zandera Bārkalova loma 1997. gada kulta filmā “Starship Troopers”.
Maldūns bija arī vairāku filmu izpildproducents, tostarp “The Tribes of Palos Verdes”, “Arkansas”, “Marlowe”, “The Card Counter”, “The Dreadful” un “Riff Raff”.