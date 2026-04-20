Mūžībā devusies kulta seriāla "Melrose place" zvaigzne Patriks Maldūns
57 gadu vecumā pēkšņi mūžībā devies aktieris un producents Patriks Maldūns, kurš pazīstams no tādiem seriāliem kā “Mūsu dzīves dienas” un “Melrose Place”.
Muldūns dzimis Sanpedro, Kalifornijā, un absolvējis Dienvidkalifornijas Universitāti (USC), kur spēlēja “Trojans” futbola komandā.
Viņš sāka aktiera karjeru, vēl studējot universitātē, ar divu sēriju lomu komēdijseriālā “Who’s the Boss?”. Neilgi pēc 1991. gada absolvēšanas viņš ieguva atkārtotu lomu seriālā “Glābējzvans”.
Muldūns atveidoja Ostina Rīda lomu seriālā “Mūsu dzīves dienas” no 1992. līdz 1995. gadam un atkal no 2011. līdz 2012. gadam. Viņš arī atkārtoti parādījās arī seriālā “Melrose Place” kā ļaunais Ričards Harts no 3. līdz 5. sezonai un 1990. gadu beigās un 2000. gados filmējās virknē televīzijas filmu.
Uz lielā ekrāna aktieris bija redzams 1997. gada filmā “Zvaigžņu karavīri”, savukārt viņa jaunākā filma, krimināltrilleris “Netīras rokas”, ir plānota izlaišanai šā gada beigās.
Maldūns ir bijis arī vairāku filmu izpildproducents, tostarp “The Tribes of Palos Verdes”, “Arkansas”, “Marlowe”, “The Card Counter”, “The Dreadful”, “Riff Raff” un, visnesenāk, “Kockroach”.